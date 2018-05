Christopheris Wylie, kuris nutekino informaciją, kad ši Britanijoje įsikūrusi firma užvaldė milijonų feisbuko vartotojų duomenis, Senato komitetui sakė manantis, kad Rusijos žvalgybos tarnybos galėjo prieiti prie CA surinktų duomenų. Pasak Ch. Wylie, rusų ir amerikiečių mokslininkas Aleksandras Koganas, kuris sukūrė programėlę feisbuko vartotojų profilių duomenims rinkti, tuo pačiu metu dirbo ir Rusijos finansuojamuose projektuose, įskaitant „elgesio tyrimų“ projektą. „Tai reiškia, jog be to, kad „Facebook“ duomenys buvo prieinami Rusijoje, yra pagrindo įtarti, kad CA galėjo būti žvalgybinis Rusijos saugumo tarnybų taikinys... (ir) kad Rusijos saugumo tarnybos galėjo būti informuotos apie CA (surinktų) „Facebook“ duomenų egzistavimą“, – sakoma rašytiniuose Ch. Wylie parodymuose. Jis pridūrė, kad CA „rinkdama duomenis naudojosi rusų mokslininkais“ ir su kompanijomis bei vadovais, susijusiais su rusų žvalgybos agentūrai FST, „atvirai dalijosi informacija apie „gandų kampanijas“ bei „pažiūrų skiepijimą“. Šis liudijimas Senate yra dalis abiejose Atlanto pusėse vykdomo plataus masto tyrimo dėl minimos konsultavimo firmos vykdyto netinkamo „Facebook“ duomenų naudojimo. Ši kompanija dirbo ir Donaldo Trumpo 2016 metų rinkimų kampanijai. „Facebook“ kaltino „Cambridge Analytica“ nederamai pasisavinus jo vartotojų duomenis pažeidžiant susitarimo su A. Koganu sąlygas. Senato komisijai Ch. Wylie sakė, kad „šios firmos etosas buvo „tinka viskas“, įskaitant „bandymą vienos sunkiai besiverčiančios Afrikos šalies Sveikatos apsaugos ministerijos lėšas nukreipti vieno politiko perrinkimo kampanijai“. Ch. Wylie pridūrė, kad žinojo apie „juodas operacijas“ kompanijoje, tarp kurių, kaip jis supratęs, buvo „programišių naudojimas siekiant įsilaužti į kompiuterių sistemas ir įgyti kompromituojančios medžiagos arba kitokios žvalgybinės informacijos savo klientams“.

