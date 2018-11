Ši nutartis buvo netikėta, nes žemesnės instancijos teismas buvo nutaręs, kad 50 metų Delphine Boel negali kliautis tokiais įrodymais tėvystei nustatyti. Pirmadienį paskelbtame sprendime sakoma, kad 84 metų karalius Albertas turės per tris mėnesius pateikti DNR mėginį, pagal kurį bus sprendžiama, ar jis yra D. Boel's tėvas. D. Boel pareiškimai jau ne kartą yra atsidūrę belgų žiniasklaidos dėmesio centre. Albertas niekada nėra viešai paneigęs, kad jis yra šios moters tėvas. Dabar jis gali apskųsti naujausią teismo sprendimą arba atsisakyti duoti DNR mėginį Dabartinis Belgijos karalius yra Alberto sūnus Philippe'as, perėmęs sostą 2013 metų liepą.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.