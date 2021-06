Burkina Faso kaime užpuolikai nužudė 14 žmonių

„Nežinomi užpuolikai Tadarjato kaime nužudė 13 civilių ir jiems padėti atvykusį kariškį“, - sakė žurnalistams vienas iš šaltinių. Jis pridūrė, kad į regioną nusiųstas armijos dalinys. Valdžia tiria incidento aplinkybes.

Savo ruožtu Burkina Faso radijo stotis „Omega“ pranešė, kad smogikai atakavo savigynos būrio postą. Po to jie įsiveržė į kaimą ir paleido padriką ugnį.

Burkina Fasas per trejus pastaruosius metus virto Vakarų Afrikos islamistinių grupuočių teroristinio aktyvumo epicentru. Šalyje veikia dvi didelės tarptautinės teroristinės grupuotės – „Islamo valstybė Didžiojoje Sacharoje“ (Islamic State in the Greater Sahara, ISGS), kuri yra „Islamo valstybės“ (IS) struktūra, ir „Ansar ul-Islam“. Per šį laiką teroristai nužudė daugiau kaip 1 tūkst. civilių, dėl smurto daugiau kaip 1,5 mln. žmonių turėjo palikti savo namus ir tapo pabėgėliais.