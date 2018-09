„Ką tik sužinojau, kad aštuoni Burkina Faso kariai žuvo, kai jų transporto priemonė užvažiavo ant savadarbės minos, slapta padėtos mūsų liaudies priešų“, – kalbėjo jis. Kariuomenės vilkstinė išvyko iš Sumo provincijos Barabulio rajono, kur nuo 2015-ųjų džihadistai surengė virtinę išpuolių, ir judėjo Džibo miestelio link. „Vilkstinės priekyje važiavusi transporto priemonė užvažiavo ant minos“, – naujienų agentūrai AFP patvirtino vienas šaltinis saugumo tarnybose. R. M. Ch. Kabore pareiškė „nuoširdžiausią užuojautą gynybos ir saugumo pajėgoms bei aukų šeimoms ir giminaičiams“. „Šios siaubingos ir bailios atakos niekada neišsekins mūsų bendrą ryžtą ginti mūsų valstybės teritorinį vientisumą ir atkurti taiką ir saugumą vardan Burkina Faso žmonių laimės ir klestėjimo. Burkina Fase, vienoje skurdžiausių šalių, užsienio džihadistai 2015-aisiais pradėjo rengti atakas. Šie neramumai dabar išplito ir šalies rytinėje dalyje.

