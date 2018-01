Naujienų agentūra „Interfax“ citavo neįvardytus šaltinius, sakiusius, kad per incidentą pagrindiniame respublikos mieste Ulan Udėje du devintokai užpuolė septintos klasės mokinius ir kirviu sužalojo mokytoją bei tris vaikus. Užpuolikai taip pat sviedė Molotovo kokteilį ir padegė mokyklos patalpą. Pasak šaltinių, gaisras mokykloje buvo greitai užgesintas. Vienas iš užpuolikų buvo sulaikytas, kito tebeieškoma. Regiono sveikatos apsaugos ministras Dambinima Sambujevas sakė, kad trijų nukentėjusiųjų būklė sunki, dviejų - vidutinio sunkumo. "Iš viso penki nukentėjusieji - keturi vaikai ir 44 metų moteris", - nurodė ministras. Visi užpuolikų sužeisti vaikai yra 13-mečiai tos pačios klasės moksleiviai. Vienai mergaitei buvo nukirstas pirštas, o vienam berniukui - sužalota nugara. Buriatijos švietimo ministras Bairas Batarovas sakė „Interfax“, kad pamokos mokykloje buvo atšauktos. Pareigūnai pradėjo incidento tyrimą. Ulan Udė yra maždaug už 4,4 tūkst. km į rytus nuo Maskvos.











