Antrankiais surakintas ir policijos pareigūnų apsuptas Severinas Krasimirovas teismo salėje pasikalbėjo su žurnalistais. „Man labai gaila. Negaliu patikėti, kad tai padariau“, – apie V. Marinovos nužudymą sakė 21 metų įtariamasis. Jo advokatas prašė posėdį dėl suėmimo surengti už uždarų durų, bet Rusės teismas prašymą atmetė. Advokatas prisidėjo prie S. Krasimirovo, kai šis pasikalbėjo su žurnalistais, ir paragino jį tylėti. Prieš tai S. Krasimirovas sakė, kad buvo apsvaigęs nuo alkoholio ir narkotikų, kai spalio 6 dieną susiginčijo su nepažįstama moterimi. Jis sakė smogęs moteriai į veidą ir nustūmęs ją į krūmus, bet neprisimenantis, kas įvyko paskui. „Kad ir ką gausiu, net jei tai bus kalėjimas iki gyvos galvos, aš (bausmę) atliksiu“, – atsakė jis, paklaustas, kokios, jo nuomone, bausmės nusipelno. Spalio 6 dieną 30-metės televizijos laidų vedėjos V. Marinovos kūnas buvo rastas šalia bėgimo takelio prie Dunojaus upės šiauriniame Rusės mieste. Teismo medicinos ekspertai nustatė, kad moteris mirė nuo smūgių į galvą ir uždusimo, taip pat kad ji buvo išžaginta. Šis incidentas sukrėtė Bulgariją ir sulaukė griežto tarptautinio pasmerkimo. Tyrėjai atmeta spėliones, kad žurnalistės nužudymas gali būti susijęs su jos darbu, kuris apėmė įtariamos korupcijos viešinimą. S. Krasimirovą trečiadienį Bulgarijai išdavė Vokietija, kur gyvena jo motina. Jis spalio 9 dieną pagal Europos arešto orderį buvo suimtas netoli Hamburgo. Rusės rajono teismas nurodė jį sulaikyti iki teismo.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.