Šiaurinio Rusės miesto policijos viršininkas Teodoras Atanasovas žurnalistams pranešė, kad tas vyriškis, kurio tapatybė neatskleidžiama, bus „labai greitai“ paleistas. Pareigūnas neatskleidė daugiau tyrimo dėl žurnalistės nužudymo detalių. Nedideliame privačiame Rusės televizijos kanale TVN pokalbių laidą apie aktualijas vedusios 30-metės Viktorijos Marinovos kūnas buvo aptiktas šeštadienį. Žurnalistė tyrė galimą vyriausybės korupciją. Šis žiaurus nusikaltimas sulaukė griežto tarptautinio pasmerkimo. Bulgarijos nacionalinis radijas anksčiau antradienį pranešė, kad dėl V. Marinovos nužudymo buvo sulaikytas įtariamasis. Jis esą yra Rumunijos pilietis, turėjęs Moldovos išduotą pasą.

