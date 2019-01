Antrajame pagal dydį Bulgarijos mieste, kurio istorija skaičiuojama nuo XII a. pr. m. e., visus metus vyks įvairūs kultūriniai renginiai. Šalies pietuose esantis Plovdivas garsėja trakų, romėnų, viduramžių, Osmanų ir komunistų paveldu. Duoklė naujausiam istorijos periodui yra šeštadienį atidaryta paroda, kurioje eksponuojami tarptautinių menininkų išpiešti Berlyno sienos fragmentai. Praėjus 30 metų po sienos griuvimo „šios naujos kolekcijos pristatymas Plovdive labai prasmingas“, ypač turint omenyje naują susiskaldymą Europoje, sakė kuratorius Sylvestre'as Verger. Šimtai lankytojų šeštadienį galėjo apžiūrėti maždaug 30 sienos fragmentų, dekoruotų „gatvės meno“ kūriniais ar tokių dainininkų kaip Davidas Bowie, Iggy Popas ir Lou Reedas portretais. Ant kitų fragmentų pavaizduoti automobiliai „Trabant“, laikomi buvusios Rytų Vokietijos simboliu. Juos nupiešė menininkai Thierry Noiras, Christophe'as-Emmanuelis Bouchet ir Kiddy Citny. 350 tūkst. gyventojų turinčiame Plovdive per 2019 metus įvyks dešimtys kitų parodų ir šou, įskaitant koncertą birželio mėnesį, kuriame dalyvaus vietos romų artistai. Miestas taip pat pakvies artistus iš kitų Balkanų šalių, kurie supažindins su Pietryčių Europos kultūromis. Europos kultūros sostinės titulu Plovdivas dalijasi su Pietų Italijoje esančiu Materos miestu, garsėjančiu uoloje iškaltais urvais ir namais. Daugiausiai į Bulgariją atvykstančių turistų pritraukia Juodosios jūros pakrantė, bet Plovdivas tikisi šiais metais padvigubinti savo lankytojų skaičių. Pastaraisiais metais restauruotame senamiestyje lankytojai ras akmenimis grįstas gatves ir daug tradicinių puošnių XVIII ir XIX amžių namų, priklausiusių klestėjusiems miesto pirkliams. Plovdivas taip pat didžiuojasi puikiomis mozaikomis.

