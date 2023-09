Bulgarijos kurorte rastas sprogmenis gabenęs dronas

Dronas buvo rastas Tiulenovo miestelyje – turistų lankomoje vietoje, esančioje netoli Rumunijos sienos, skelbia „Reuters“. Juodoji jūra miestelį skiria nuo Rusijos okupuoto Krymo.

Liudininkai pranešė, kad bepilotis orlaivis buvo nuo 3 iki 3,5 metrų ilgio ir prie jo buvo pritvirtinti sprogmenys, rašo Nova.bg.

Kaip rašo „Reuters“, neaišku, ar dronas nukrito iš oro, ar į krantą jį išmetė jūra.

Droną patikrinusi komanda, pasak Bulgarijos gynybos ministerijos, nuspręs, kaip jį sunaikinti.

Unknown drone with a bomb crashed on the Bulgarian coast.