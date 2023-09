Bulgarijos kurorte rastas dronas su sprogmenimis

Naujienų agentūra „Reuters“ cituoja ministerijos pranešimą, kuriame teigiama, kad po apžiūros komanda spręs, kaip bepilotį sunaikinti. Priduriama, kad komanda buvo išsiųsta to paprašius regioninei vyriausybei.

„Tikrai galime manyti, kad jis (dronas) yra susijęs su karu, kurį Rusija pradėjo prieš Ukrainą“, – žurnalistams pareiškė gynybos ministras Todoras Tagarevas. Jis nepateikė daugiau detalių apie galimą drono kilmę ir jo atsiradimo Bulgarijoje aplinkybes.

