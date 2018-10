30-ies metų amžiaus Viktorijos Marinovos kūnas, kurį pareigūnai identifikavo tik pagal inicialus, buvo rastas šeštadienį parke, sako Rusės miesto regioninis prokuroras Gerorgijus Georgijevas.

Žurnalistės mirtį sukėlė smūgiai į galvą bei smaugimas, pridūrė jis.

„Jos mobilusis telefonas, automobilio raktai, akiniai ir dalis drabužių buvo dingę“, – sakė G. Georgijevas, pridūręs, kad prokurorai tiria įvairias versijas – tiek asmenines, tiek susijusias su V. Marinovos darbu.

Policijos šaltiniai naujienų agentūrai AFP sakė, kad šiuo metu neatrodo, jog žmogžudystė susijusi su jos žurnalistiniu darbu.

Pasak organizacijos „Reporteriai be sienų“ (RSF), pasaulyje kas savaitę pasaulyje vidutiniškai nužudoma po vieną žurnalistą.

Savo ruožtu Bulgarija RSFT žiniasklaidos laisvės indekse šiais metais nukrito iki 111 vietos – žemiausios tarp visų Europos Sąjungos (ES) valstybių narių.

Be to, Bulgarijai nesvetima ir smurto prieš moteris problema – čia pastaraisiais metais įvyko keli žiniasklaidoje atgarsio susilaukę atvejai, kuomet moterys buvo žiauriai nužudytos savo buvusių draugų ar sutuoktinių.

Bulgarian journalist was raped and brutally murdered in city of Ruse. Viktoria Marinova was TV anchor and director in the local tv station TVN. Her last reportage was connected with misusing of public funds which @BivolBg investigates (& they were subject of pressure) pic.twitter.com/JZoOqJFsWP