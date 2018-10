Reporterės lavonas su smurto žymėmis praeitą šeštadienį buvo rastas šiauriniame pasienio mieste Rusėje viename parke prie Dunojaus upės. Anksčiau penktadienį Vokietijos policija pranešė, kad jos sulaikytas įtariamasis prisipažino užpuolęs V. Marinovą. Žmonės laukė eilėje, kad galėtų atsisveikinti su Šv. Trejybės katedroje pašarvota 30-mete žurnaliste ir padėti gėlių prie jos karsto. Liturgijai vadovavo rumunų ortodoksų dvasininkas. Rusės Meras Plamenas Stojilovas sakė žurnalistams, kad „šis žiaurus nužudymas metė šešėlį ant ramaus miesto“. Po šio nužudymo be mamos liko septynmetė V. Marinovos dukrelė. Bulgarų prokurorai nurodė nužudymu įtariantys 21 metų Severiną Krasimirovą. Jam buvo nedalyvaujant buvo iškelti kaltinimai V. Marinovos išžaginimu ir nužudymu. Bulgarija siekia, kad šį asmenį išduotų Vokietija, kur S. Krasimirovas buvo suimtas pagal tarptautinį arešto orderį. Vokiečių prokurorai anksčiau nurodė, kad S. Krasimirovas jiems sakė nenorėjęs nužudyti V. Marinovos, taip pat neigė ją išžaginęs ir apiplėšęs. Celės miesto prokuratūra sakė, kad įtariamasis prisipažino, jog būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ir narkotikų parke susiginčijo su nepažįstama moterimi. Pasak pareigūnų, vyras sakė trenkęs jai į veidą ir nusviedęs į krūmus, bet „neigė norėjęs ją nužudyti“. Prokurorai pridūrė, kad S. Krasimirovas per artimiausias 10 dienų bus išduotas Bulgarijai. V. Marinova praeitą mėnesį vedė vieną televizijos laidą apie du žurnalistus, sulaikytus dėl savo pastangų tirti vieną įtariamą sukčiavimo atvejį, susijusį su Europos Sąjungos lėšomis. V. Marinova neatrodė glaudžiai susijusi su šiuo tyrimu, bet jos laida atkreipė dėmesį į Bulgarijoje, kenčiančioje nuo didelės korupcijos, opią temą. Daugelis kėlė prielaidą, kad reporterė galėjo būti užpulta dėl savo darbo. Bulgarijos vidaus reikalų ministras Mladenas Marinovas anksčiau sakė, kad tyrėjai, apklausę V. Marinovos šeimos narius ir draugus, daro išvadą, kad nužudymas „neturi jokio akivaizdaus ryšio su jos darbu“, bet pridūrė, kad tyrėjai nagrinėja visas įmanomas prielaidas. JAV Valstybės departamentas ketvirtadienį prisidėjo prie Europos lyderių, paraginusių Bulgarijos valdžią kruopščiai ištirti šį nusikaltimą. „Nedarome pirmalaikių išvadų dėl jos mirties aplinkybių, bet patvirtiname, kad bet kur smurtas prieš žurnalistus kelia grėsmę žiniasklaidos laisvei ir žmogaus teisėms“, – sakoma naujienų agentūros AP gautame Valstybės departamento elektroniniame laiške. „Laisva žiniasklaida stiprina demokratija ir nusipelno apsaugos. Be to, JAV vyriausybė smerkia bet kokios formos smurtą prieš moteris“, – pridūrė departamentas.

