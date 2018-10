Teigiama, kad šioje aferoje dalyvavo valstybinės agentūros, besirūpinančios užsienyje esančiais bulgarais, darbuotojai. Jie įtariami pardavinėję suklastotus bulgarų kilmę patvirtinančius dokumentus žmonėms kaimyninėse šalyse. Prokurorų išplatintame pranešime rašoma, kad dėl agentūros darbo buvo pradėtas tyrimas pagal kelis kaltinimus, įskaitant organizuotos nusikalstamos grupės sukūrimą, kyšio paėmimą, dokumentų klastojimą ir piktnaudžiavimą įgaliojimais. Tyrimą kontroliuojantis prokuroras Angelas Kenevas sakė, kad kol kas nebus paskelbta daugiau jokių detalių. Tačiau Bulgarijos žiniasklaida, remdamasi šaltiniais prokuratūroje, pranešė, kad pirmadienį per operaciją buvo sulaikytas agentūros vadovas Peteris Charalampijevas ir dar 20 asmenų – jo pavaldinių ir įtariamų tarpininkų tarp agentūros ir asmenų, bandžiusių gauti Bulgarijos pasą. Teigiama, kad pagal šią schemą suklastoti dokumentai būdavo išduodami žmonės iš ES nepriklausančių šalių Ukrainos, Moldovos ir Makedonijos, kur gyvena nemažai etninių bulgarų. 2007-aisiais Bulgarijai prisijungus prie ES, iš tų šalių ėmė plūsti prašymai išduoti bulgariškus pasus. Prašymus teikė asmenys, galintys įrodyti, kad mažiausiai viena iš jo protėvių buvo bulgaras. Pasak prokurorų, asmenys už suklastotus dokumentus, patvirtinančius bulgarišką kilmę, paklodavo iki 5 tūkst. eurų. Teigiama, kad tokiu būdu pasus įgijo tūkstančiai žmonių. Remiantis žiniasklaidos pranešimais, agentūra per savaitę išduodavo apie 30 padirbtų kilmės liudijimų. Agentūros vadovą skiria vyriausybė. Dabartinis jos vadovas P. Charalampijevas laikomas artimu Bulgarijos nacionalistiniam judėjimui – partijai, kuri yra mažesnioji partnerė konservatorių premjero Boiko Borisovo koalicijoje. Bulgarijos nacionalistinis judėjimas paneigė žiniasklaidos pranešimus, esą P. Charalampijevas yra šios partijos narys. „Visiškai palaikome prokurorų darbą ir tvirtiname, kad visi, kurių kaltė bus įrodyta, turėtų sulaukti Bulgarijos įstatymų numatytos griežčiausios bausmės“, – pažymėjo partija. Teisingumo ministerijos duomenys rodo, kad per trejus praėjusius metus natūralizacijos būdu Bulgarijos pilietybę įgijo daugiau nei 115 tūkst. žmonių. Manoma, kad dauguma jų – etniniai bulgarai iš kaimyninių šalių. Katia Mateva, buvusi Teisingumo ministerijos Bulgarijos pilietybės departamento vadovė, Prancūzijos savaitraščiui L'Obs“ kovo mėnesį sakė, kad atmetė apie 60 prašymų dėl pilietybės suteikimo natūralizacijos tvarka, kai Interpolas įspėjo pareigūnus, kad pretendentai yra ieškomi dėl nusikaltimų.

