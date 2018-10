Muštynės kilo, kai policininkai pamėgino nutraukti lenktynes tarp dviejų gyvenviečių netoli centrinėje šalies dalyje esančio Megližo miesto. Anot pareigūnų, šioms lenktynėms nebuvo išduotas leidimas ir jos laikomos pavojingomis. Vietos policija pranešė, kad muštynėse dalyvavo apie pusšimtis žmonių. Smurtas prasiveržė policininkams pabandžius areštuoti vieną iš lenktynių organizatorių. Vienam iš policijos pareigūnų buvo įkąsta į ranką. Dar keturi policininkai nukentėjo kiek vėliau, kai buvo apmėtyti akmenimis bandant sulaikyti kelis asmenis romų gyvenamame rajone. Kaip pranešė policija, du asmenys buvo areštuoti, o trečio tebeieškoma. Vietos policijos vadovas pabrėžė, kad „niekas neturėtų jaustis neliečiamu“. Bulgarijoje, skurdžiausioje Europos Sąjungos valstybėje, po komunizmo žlugimo 1989 metais plačiai paplito romų diskriminacija, todėl daugelis jų gyvena visuomenės paraštėse.

