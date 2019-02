Ketvirtadienį parlamento komitetas gaus informacijos iš žvalgybos tarnybų apie naują tyrimą dėl pasikėsinimo nunuodyti vietos verslininką Emilijaną Gebrevą, sakė valdančiosios GERB partijos įstatymų leidėjas Cvetanas Cvetanovas. „Esu tikras, kad jau sutarta dėl reikalingo bendradarbiavimo šioje byloje tarp bulgarų, britų ir Europos pareigūnų, ir jie aktyviai dirba“, – pridūrė parlamentaras. Taip Bulgarija sureagavo į praėjusią savaitę žurnalistinių tyrimų grupės „Bellingcat“ tinklalapyje pasirodžiusį straipsnį, kuriame buvo pranešta apie trečią įtariamąjį, prisidėjusį prie pernai Anglijos Solsberio mieste įvykdyto pasikėsinimo į Skripalius. Buvęs šnipas S. Skripalis ir suaugusi jo duktė Julija kovo 4 dieną buvo rasti be sąmonės ant parko suoliuko Solsberyje. Jie buvo apnuodyti Sovietų Sąjungoje pagaminta itin toksiška nervus paralyžiuojančia medžiaga „Novičiok“. Susiję straipsniai: Atsekė Skripalių nuodytojo darbelius – Europoje aukų yra ir daugiau Žiniasklaida: supratęs, kad Skripaliai nenužudyti, trečias įtariamasis liko Britanijoje Britanijos vyriausybė sako, kad šiai atakai „beveik neabejotinai“ pritarė Rusijos valstybė. Apnuodyti Skripaliai liko gyvi, bet netikrą kvepalų buteliuką, kuriame buvo tos medžiagos likučių, po kelių savaičių rado vienas vyras, gyvenantis netoli Solsberio esančiame Eimsberio miestelyje. Numanomus kvepalus jis atidavė savo draugei Dawn Sturgess (Don Sterdžes); ši jais pasipurškusi apsinuodijo ir mirė. „Bellingcat“ kiek anksčiau jau nustatė dviejų pasikėsinimo į Skripalius įtariamųjų tapatybes. Britanija kaltina Rusijos karinės žvalgybos pareigūnus Anatolijų Čepigą ir Aleksandrą Miškiną surengus tą ataką. Nors Maskva neigia, kad tie asmenys yra kaip nors susiję su nusikaltimu, tiek A. Čepigai, tiek A. Miškinui Europos Sąjunga dabar taiko sankcijas. Naujausiame „Bellingcat“ straipsnyje kalbama apie trečią įtariamąjį, įvardijamą kaip Sergejus Fedotovas. Pranešama, kad jis atvyko į Britaniją likus dviem dienoms iki Skripalių apnuodijimo. Žurnalistinių tyrimų grupė išsiaiškino, kad šis vyras taip pat galėjo prisidėti prie pasikėsinimo nunuodyti Bulgarijos ginklų industrijos veteraną E. Gebrevą. Į jo gyvybę buvo pasikėsinta 2015-ųjų balandžio 28 dieną. Manoma, kad S. Fedotovas atskrido į Sofiją iš Maskvos, o keliomis dienomis vėliau E. Gebrevas susmuko be sąmonės viename priėmime. Dėl sunkaus apsinuodijimo jis nugrimzdo į komą. Verslininko sūnui ir vienam iš E. Gebrevo kompanijos vadovų taip pat pasireiškė panašūs simptomai, tačiau visi trys galiausiai pasveiko. Penktadienį bulgarų savaitraštis „Capital“ citavo šaltinius Vidaus reikalų ministerijoje, kurie patvirtino, kad S. Fedotovas tada tikrai lankėsi Bulgarijoje. Solsberio ataka buvo pirmas kartas po Antrojo pasaulinio karo, kai Europoje buvo panaudotas cheminis ginklas. Dėl šio pasipiktinimą sukėlusio incidento Britanija ir jos sąjungininkės Vakaruose išsiuntė iki šiol didžiausią skaičių rusų diplomatų, o Maskva atsakė lygiavertėmis priemonėmis. Vis dėlto Bulgarija rusų diplomatų iš šalies neišsiuntė.

