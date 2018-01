„Pagrindinė Europos projekto vertybė glūdi siekyje ištrinti kontinento tautas skiriančias linijas amžiais įgyvendinamame taikos, laisvės, demokratijos, teisingumo, klestėjimo troškime“, – teigiama Bulgarijos vyriausybės patvirtintoje pirmininkavimo ES programoje. „ES aukščiausiojo lygio susitikimai Bratislavoje ir Romoje akivaizdžiai parodė, jog europietiška svajonė, nepaisant „Brexit“, tebėra gyva, o vieninga Europa yra mūsų visų likimas. Europa išlieka patraukliausiu pilnaverčiam gyvenimui pasaulio regionu. Vienas jos iššūkių – migracija yra akivaizdus to įrodymas“, – pažymima programoje. Bulgarijos paskelbti pirmininkavimo ES prioritetai: Europos ateitis ir jaunimas – ekonominis augimas bei socialinė vienybė, Europos perspektyva ir Balkanų šalių bendradarbiavimas, saugumas ir stabilumas vieningoje Europoje, skaitmeninė ekonomika ir inovacijos. Bulgarija pirmininkaus ES Tarybai ateinančius šešis mėnesius iki birželio pabaigos.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.