„Vyriausybė nusprendė, kad Bulgarija susilaikys nuo Pasaulinės saugios, tvarkingos ir reguliarios migracijos sutarties“, – nurodoma vyriausybės pareiškime. Bulgarija gruodžio 10–11 dienomis nesiųs savo atstovų dalyvauti Marakešo konferencijoje, kur bus oficialiai pasirašytas šis susitarimas, sakoma pareiškime. Ji taip pat susilaikys per balsavimą JT Generalinėje Asamblėjoje. Po pusantrų metų derybų parengtame JT susitarime išdėstyti 23 tikslai dėl legalios migracijos ir geresnio migracijos srautų tvarkymo, migruojančių žmonių visame pasaulyje skaičiui padidėjus 250 milijonų. Tai sudaro 3 proc. visų pasaulio gyventojų. Praėjusį gruodį Jungtinės Valstijos nutraukė dalyvavimą šio pakto ruošime. JT sutartį atmetė dar kelios šalys, tarp jų Vengrija, Austrija, Lenkija, Čekija, Slovakija ir Australija. Bulgarijos konservatorių vyriausybė trečiadienį pareiškė, kad prisijungimas prie šios sutarties prieštarautų Bulgarijos nacionaliniams interesams. Susiję straipsniai: Belgijos vyriausybė atsidūrė krizėje dėl JT migracijos pakto Seimas neprieštarauja, kad Lietuva dalyvautų susitarime dėl migracijos Ji pažadėjo laikytis savo tarptautinių įsipareigojimų ir gerbti žmogaus teises, tačiau pabrėžė, kad neatsisakys griežtos savo sienų kontrolės. Kai lapkritį Bulgarijos vyriausybė pirmą kartą užsiminė, kad gali nepritarti šiam paktui, apžvalgininkai apkaltino premjerą Boiko Borisovą pasidavus jaunesniojo koalicijos partnerio, prieš imigraciją nusiteikusio partijų aljanso „Jungtiniai patriotai“ spaudimui. Ši sieną su Turkija turinti Balkanų šalis yra pastačiusi tvorą, kad sustabdytų į ES plūstančių migrantų srautą. Gana skurdžiai gyvenančioje šalyje tvyro antiimigrantiškos nuotaikos.

