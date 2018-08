„Be abejo, Bulgarija apsvarstys visus gautus pasiūlymus dėl galimo naujos naikintuvų pirkimo. Gavome atitinkamą kvietimą ir iš Jungtinių Valstijų, su kuriomis surengsime preliminarias karines-technines konsultacijas dėl šių mūsų planų“, - sakė Bulgarijos gynybos viceministras Atanas Zaprianovas. Pasak jo, kvietimai tokioms konsultacijoms gauti dar iš septynių valstybių, tarp kurių yra Švedija, Prancūzija, Italija ir Izraelis. Bulgarija ketina įsigyti aštuonis naujos kartos naikintuvus ir tam skirti skirti daugiau kaip 900 mln. eurų.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.