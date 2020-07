Bulgarija grąžina ribojimus, Graikija irgi ruošiasi

Kad būtų suvaldytas viruso plitimas, sveikatos ministras Kirilas Ananiewas ketvirtadienį nurodė, kad nuo liepos 10 dienos diskotekos, barai ir naktiniai klubai negalės priimti lankytojų uždarose patalpose. Šios įstaigos galės veikti tik lauke, o svečių jose turės būti tik 50 proc. Premjeras Boiko Borissowas patikino, kad valstybės parama dėl pandemijos barams ir restoranams bus teikiama toliau.

Futbolo rungtynės ir kiti turnyrai toliau turės vykti be žiūrovų. Pastarąjį kartą futbolo aistruoliai Sofijos stadione per Bulgarijos taurės rungtynes grubiai pažeidinėjo koronaviruso taisykles. Be to, nuo šiol asmeninėse šventėse, pavyzdžiui, vestuvėse galės linksmintis ne daugiau kaip 30 žmonių, bus privalu laikytis distancijos taisyklių.

Sveikatos ministras jau atšauktų ribojimų grąžinimą argumentavo didėjančiais skaičiais ir prasta gyventojų disciplina. Ketvirtadienį pranešta apie 240 naujų atvejų – viršyta kritine vadinama 200 atvejų per dieną riba. „Savidisciplina nėra stipriausia mūsų savybė“, - kalbėjo premjeras B. Borissowas.

Registruotų infekcijų skaičius 7 mln. gyventojų turinčioje Bulgarijoje ketvirtadienį perkopė 6 300. Prieš mėnesį jis dar buvo 2 700. Iki šiol 259 žmonės mirė.

Birželio 22-ąją Bulgarijoje grąžintas privalomas kaukių dėvėjimas uždarose viešose patalpose.

Graikija sako pasirengusi sugrąžinti suvaržymus

Graikijos pareigūnai paskelbė, kad yra pasirengę kitą savaitę sugrąžinti viešus ir kelionių suvaržymus, ir perspėjo, kad saugumo rekomendacijos dėl naujojo koronaviruso dažnai ignoruojamos.

Vyriausybės atstovas Stelijas Pecas sakė, kad valdžia yra „pasiryžusi apsaugoti daugumą nuo lengvabūdiškos mažumos“, ir pridūrė, kad vyriausybė naujus suvaržymus, jei reikės, tikriausiai paskelbs pirmadienį.

Graikija, kuri buvo įvedusi griežtą karantiną, pristabdė viruso plitimą, bet pastarosiomis savaitėmis panaikinus suvaržymus ir atnaujinus tarptautines keliones užsikrėtimo atvejų vėl ėmė daugėti.

Pasak S. Peco, pareigūnai didžiausią dėmesį skiria augančiam užsikrėtimo atvejų skaičiui netolimose Balkanų šalyse ir turistams, atvykusiems į Graikiją sausuma iš Bulgarijos, per vienintelę sienos perėją, kuri buvo atidaryta nebūtinoms kelionėms.

Austrijos perspėjimai

Trečiadienį Austrijos užsienio reikalų ministras Alexanderis Schallenbergas išleido perspėjimus dėl kelionių į Bulgariją, Rumuniją ir Moldovą, šiose šalyse neslūgstant COVID-19 protrūkiams.

A. Schallenbergas teigė, kad perspėjimai įsigalioja nedelsiant. Austrijos kanclerio Sebastiano Kurzo teigimu, pasienyje su Vengrija ir Slovėnija bus sugriežtinta kontrolė, o patikras vykdys papildomai 1 800 policijos pareigūnų. S. Kurzas tvirtino, kad bus patikrinti visi atvykstantys turistų autobusai.

„Prašau nekeliauti į šias šalis“, – sakė S. Kurzas ir pabrėžė, kad visi austrai, sugrįžę iš paveiktų šalių, turės saviizoliuotis 14 d. arba atlikti tyrimus dėl koronaviruso.

S. Kurzas taip pat pareiškė, kad visi žmonės, kurių COVID-19 testas buvo teigiamas, tačiau jie nesilaikė saviizoliacijos, bus baudžiami.

Praeitą savaitę Austrijos valdžia apribojo keliones į šešias Balkanų šalis – Serbiją, Kosovą, Albaniją, Bosniją ir Hercegoviną, Šiaurės Makedoniją, Juodkalniją. Pasak Austrijos tarnybų, mažiausiai 170 naujų COVID-19 atvejų šalyje yra susiję su žmonėmis, grįžusiais iš Vakarų Balkanų regiono.