Šiaurinio Hanoverio miesto prokuratūros atstovas naujienų agentūrai AFP sakė, kad O. Groeningo advokatas jį informavo apie nuteistojo mirtį, tačiau oficialiai jis to patvirtinti negalėjo. 2015-ųjų liepą O. Groeningas buvo teismo pripažintas kaltu dėl bendrininkavimo nužudant 300 tūkst. žmonių, daugiausiai Vengrijos žydų, 1944 metais pasiųstų į dujų kameras. Jam buvo skirta ketverių metų laisvės atėmimo bausmė. Jo advokatas tvirtino, kad nuteistojo sveikata yra pernelyg silpna, kad jis atliktų kalėjimo bausmę. Vokietijos aukščiausia teismo institucija pernai gruodį atmetė jo paskutinę įmanomą apeliaciją. Kovo pradžioje jis buvo pateikęs naują malonės prašymą, siekdamas išvengti bausmės.

