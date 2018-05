Pranešama, kad jis mirė nuo širdies nepakankamumo. Vadovaudamas aviacijos ir programinės įrangos įmonių grupei „Groupe Industriel Marcel Dassault“, kuriai priklauso dešinės pakraipos laikraštis „Le Figaro“, S. Dassault buvo Prancūzijos verslo pasaulio milžinas, ėjęs senatoriaus bei vieno miestelio, esančio į pietus nuo Paryžiaus, mero pareigas. Jis buvo trečias pagal turimą turtą Prancūzijos pilietis – žurnalo „Forbes“ skaičiavimais, jo grynos pajamos siekė 13.3 mlrd. eurų. „Groupe Industriel Marcel Dassault“ valdo daugumą bendrovės „Dassault Aviation“ akcijų. Ši įmonė gamina orlaivius, įskaitant prancūzų reaktyvinius lėktuvus „Mirage“ ir moderniausias technologijas pasitelkiančius naikintuvus „Rafale“.

