„Su dideliu liūdesiu gedime... mirus Kuveito emyrui šeichui Nawafui al-Ahmadui Al-Sabahui“, – pranešė Kuveito valstybinė televizija.

Lapkritį oficiali naujienų agentūra KUNA skelbė, kad emyras buvo paguldytas į ligoninę, tačiau detalių apie jo sveikatos problemas nepateikė. Vėliau buvo pranešta, kad jo būklė yra stabili.

Dėl emyro amžiaus jo valdymo metais buvo dažnai nuogąstaujama dėl jo sveikatos.

2006 m. šeicho N. al-Ahmado Al-Sabaho netikras brolis šeichas Sabahas al-Ahmadas Al-Sabahas paskyrė jį karūnos princu. Po 91-erių S. al-Ahmado Al-Sabaho mirties 2020 m. N. al-Ahmadas Al-Sabahas tapo emyru.

Dabartiniam karūnos princui, kitam netikram broliui šeichui Mishalui al-Ahmadui Al-Sabahui šiuo metu yra 83-eji. Dabar daug dėmesio bus skiriama tam, ar šeima paskirs valdovu jaunesnės kartos atstovą.

Kuveitas – konservatyvi šalis, kurioje suverenios galios yra valdančiosios Al-Sabahų šeimos rankose – turi aktyviausią ir galingiausią parlamentą Persijos įlankos regione.

Tačiau pasikartojantys nesutarimai tarp išrinktų įstatymų leidėjų ir valdančiosios šeimos paskirtų kabineto ministrų stabdo plėtrą ir atbaido investuotojus.

Po vyriausybės atsistatydinimų ir parlamento paleidimų serijos dabartinis Kuveito kabinetas yra penktas per metus.

Politinė aklavietė atitolino svarbias reformas ir užblokavo plėtros projektus. Dėl to infrastruktūra ir švietimas buvo apleisti, be to, kilo gyventojų nepasitenkinimas.

1937 m. gimęs šeichas N. al-Ahmadas Al-Sabahas yra penktasis velionio Kuveito valdovo šeicho Ahmado al-Jabero Al-Sabaho sūnus.

Jis savo politinę karjerą pradėjo būdamas 25-erių. Jis buvo paskirtas eiti Havalio provincijos gubernatoriaus pareigas, kuriose pasiliko iki 1978-ųjų, kai užėmė vidaus reikalų ministro postą.

