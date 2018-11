Briuselyje vyko policijos ir „geltonųjų liemenių“ protestuotojų susirėmimai

Prancūzijoje prieš dvi savaites prasidėjęs prieš padidintus mokesčius ir išaugusias kainas protestuojantis „geltonųjų liemenių“ judėjimas įgauna pagreitį ir Belgijoje. Policija prieš protestuotojus panaudojo vandens patrankas, kai jie bandė prisiartinti prie vyriausybės pastatų ir biurų Briuselio centre bei pradėjo svaidyti į užtvaras akmenis ir išluptas grindinio trinkeles. „Mūsų pareigūnai panaudojo vandens patrankas, kai jie pradėjo mėtyti daiktus“, – sakė Briuselio policijos atstovė Ilse van de Keere. Pasak jos, iš viso dalyvavo daugiau nei 300 žmonių. Maždaug 60 protestuotojų buvo sulaikyti už viešosios tvarkos pažeidimus. Policija nurodė, kad dauguma jų turėjo pavojingų daiktų, tokių kaip skustuvai, dalbos ir pipirinių dujų balionėliai, sakė ji. Kai kurie buvo suimti už tai, kad dėvėjo dujokaukes, slidinėjimo ir nardymo kaukes. Pareigūnai tai laikė ženklu, kad protestuotojai tikėjosi, jog prieš juos bus panaudotos ašarinės dujos. Kiek anksčiau judėjimo simboliu tapusiomis ryškiomis geltonomis liemenėmis apsirengę protestuotojai blokavo miesto gatves, trikdydami eismą ir sukeldami chaosą pagrindiniuose miesto keliuose. Kai kurie protestuotojai dalino liemenes praeiviams ir žmonėms spūstyse įstrigusiuose automobiliuose. Belgijos ministras pirmininkas Charles'is Michelis sakė, kad nori pasikalbėti su kai kuriais protestuotojų lyderiais. Tačiau kol kas neaišku, ar toks susitikimas įvyko ar dar įvyks. Protestuotojai taip pat pastatė kelio užtvaras šalia Šarlerua miesto, maždaug už 60 kilometrų į pietus nuo Briuselio.

