Išpuolis įvyko Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono valstybinio vizito Belgijoje antrąją dieną. Paryžius ir Briuselyje dar nėra išblėsę skaudūs prisiminimai apie pastaraisiais metais įvykdytą virtinę ekstremistų atakų. Užpuolikas apie 5 val. 30 min. vietos (6 val. 30 min. Lietuvos) laiku subadė policininką prie centrinės policijos nuovados, naujienų agentūrai AFP sakė policijos atstovė Ilse van de Keere. „Vienas policijos pareigūnas buvo subadytas ir lengvai sužeistas“, jis nuvežtas į ligoninę, nurodė atstovė. „Jo kolegos atsakė šūviais į užpuoliką“, – sakė I. van de Keere ir pridūrė, kad užpuolikas buvo sutramdytas, bet jo gyvybei pavojaus nėra. Belgijos vidaus reikalų ministras Janas Jambonas sakė, kad įtariamasis, įvykdęs „bailią ataką“, preliminariais duomenimis, nebuvo įtrauktas į šalies kovos su terorizmu duomenų bazę. „Jis nebuvo žinomas policijai kaip radikalizuotas asmuo arba teroristas. Atrodo, kad jis buvo gydomas psichiatrijos įstaigoje, bet prieš kurį laiką paleistas“, – J. Jambonas sakė Radijui „Een“ ir pridūrė, kad tyrimas tęsiamas. Susiję straipsniai: Melburne sulaikyti trys teroristines atakas planavę vyrai Vokietijoje suimtam įtariamam džihadistui iškelti kaltinimai Policijos atstovė atsisakė patvirtinti vietos žiniasklaidos pranešimą, kad užpuolikas per incidentą šaukė „Allahu Akbar“ („Dievas visų didesnis“). Vėliau antradienį E. Macronas aplankys Briuselio rajoną Molenbeką, kur gyveno džihadistų judėjimo „Islamo valstybė“ nariai, 2015 metais Paryžiuje surengę atakų, nusinešusių 130 žmonių gyvybių.

