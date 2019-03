Tuo tarpu Nacerą Bendrerą, kaltinamą tuo, kad parūpino M. Nemmouche'ui ginklų, 12 prisiekusiųjų pripažino šių žmogžudysčių „bendraautoriumi“, po du mėnesius trukusio teismo proceso Briuselyje paskelbė teisėjas. 2014 metų gegužės 24 dieną šaudant šalia Žydų muziejaus ir jo viduje žuvo du įstaigos darbuotojai ir viena pora iš Izraelio. Po kelių dienų policija sulaikė M. Nemmouche'ą Marselyje. Jo krepšyje buvo aptikti per ataką panaudoti ginklai, užpuoliko rūbai ir vaizdo kamera, kuria buvo nufilmuota išpuolio pradžia.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.