SPD suvažiavimo delegatai Bonoje patvirtino preliminarų koalicijos susitarimą ir taip sukėlė palengvėjimą ketvirtos kadencijos siekiančiai Vokietijos kanclerei, kurią kamavo išankstinių rinkimų grėsmė arba nepatraukli perspektyva vadovauti nestabiliai mažumos Vyriausybei. Europos lyderiai nekantriai laukia Vokietijos sugrįžimo į didžiąją politiką, tikėdamiesi Vyriausybės, palaikysiančios pagrindines planuojamas ES reformas. Europos Komisijos pirmininko Jeano-Claude'o Junckerio administracijos vadovas tviteryje pasveikino SPD balsavimą, suteikiantį galimybę pradėti gilesnio pobūdžio derybas formuojant Vyriausybę. Susiję straipsniai: Didžiausia Europos ekonomika – vienu žingsniu arčiau naujos Vokietijos vyriausybės Baltarusija pasišaipė iš siūlymo Ukrainos derybas perkelti į kitą miestą „Puikios naujienos vieningesnei, stipresnei ir labiau demokratiškai Europai“, – parašė Martinas Selmayras (Martinas Zelmairas). Šis pareigūnas taip pat yra iš Vokietijos. Už ekonomiką atsakingas eurokomisaras Pierre Moscovici pabrėžė, kad Vokietijos socdemai sekmadienio balsavimu pademonstravo turintys atsakomybės jausmą. „Europai reikia įsitraukiančios, konstruktyvios socialdemokratijos“, – tviteryje rašė komisaras. Išeitis iš aklavietės: Vokietijos socdemai – už koalicines derybas su A. Merkel bloku Vokietijos socialdemokratai (SPD) sekmadienį nubalsavo už tai, kad būtų pradėtos oficialios partijos derybos dėl koalicijos su Angelos Merkel vadovaujamais konservatoriais. Tai priartina didžiausią Europos ekonomiką prie naujos Vyriausybės suformavimo po kelis mėnesius trukusios politinės aklavietės. Už derybų pradžią specialiajame partijos kongrese Bonoje balsavo 372 iš 642 delegatų. Šis balsavimas turėtų sukelti palengvėjimą A. Merkel, kurią kamavo išankstinių rinkimų grėsmė arba nepatraukli perspektyva vadovauti nestabiliai mažumos Vyriausybei. Tai reiškia ir išsigelbėjimą socdemų lyderiui Martinui Schulzui, kuris šiuo balsavimu rizikavo savo politine ateitimi, nors prieš tai jis buvo atmetęs A. Merkel pasiūlymą dar vienai kadencijai tapti mažesniuoju valdančiosios koalicijos partneriu. „Esame nuraminti, (balsavimo – BNS) rezultatas rodo, kad mums reikėjo kautis už šią daugumą“, – sakė M. Schulzas. Jeigu derybos bus sėkmingos, nauja Vyriausybė galėtų veikti kovo viduryje – tai yra beveik po pusės metų nuo rugsėjį vykusių parlamento rinkimų. Europa laukia Proveržis Vokietijoje tikriausiai bus palankiai sutiktas Europos sostinėse, laukiančiai politinės aklavietės pabaigos vienoje svarbiausių Europos Sąjungos (ES) valstybių. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas atvirai pasisakė už dar vieną didžiąją koaliciją Berlyne. Jis yra itin palankiai vertinamas tarp proeuropietiškų Vokietijos socdemų dėl kai kurių ambicingų reformų planų, pavyzdžiui, įkurti euro zonos šalių biudžetą ir bendrą šioms valstybėms finansų ministro pareigybę. E. Macronas „laukia partnerio“, sakė buvęs Europos Parlamento pirmininkas M. Schulzas entuziastingoje kalboje partijos delegatams. Jis paragino SPD pasinaudoti galimybę prisidėti prie reformų, kurios pagilins ES integraciją ir galbūt padės pasipriešinti dešiniojo sparno populistų populiarėjimui Europoje. „Tik stipri ir vieninga SPD gali padaryti mūsų šalį ir Europą stipresnę“, – kalbėjo politikas. „Galime sustabdyti dešiniojo sparno bangą Europoje“, – pridūrė jis. Balsavimo rezultatas buvo nežinomas iki pat paskutinės minutės, kai kuriems SPD vadovams smarkiai kritikavus preliminarų koalicijos sutarties projektą. Jų teigimu, 28 puslapių dokumente matyti, jog socdemai per daug nusileido išankstinėse derybose tokiais klausimais, kaip migracija, mokesčiai ar sveikatos apsauga. Pakeitė nuomonę Vokietija yra įstrigusi politinėje aklavietėje nuo rugsėjo, kai per parlamento rinkimus nė viena partija nelaimėjo daugumos, nes dalį didžiausių partijų rinkėjų nuviliojo kraštutinių dešiniųjų partija AfD, pasinaudojusi vokiečių pasipiktinimu dėl A. Merkel vykdomo atvirų durų politikos pabėgėliams. Po prasčiausių per kelis dešimtmečius rinkimų rezultatų socialdemokratų lyderis M. Schulzas iš pradžių ketino dirbti opozicijoje, tačiau vėliau pasidavė spaudimui svarstyti galimybę dirbti su A. Merkel, kai lapkritį žlugo pastarosios pastangos suformuoti koaliciją su dviem mažesnėmis partijomis. Toks nuomonės pakeitimas supykdė daugelį socialdemokratų, maniusių, jog buvimas opozicijoje padėtų 150 metų skaičiuojančiai partijai atsigauti. M. Schulzui stipriai priešinosi partijos kairysis ir jaunimo sparnai, kritikavę preliminarų koalicijos susitarimą kaip neatitinkantį rinkimų kampanijos pažadų. 28 puslapių koalicijos sutarties projekte žadama skirti daugiau pinigų vaikų priežiūrai, švietimui ir pensijoms, taip pat prisijungti prie Prancūzijos pastangų reformuoti ES. Tačiau SPD nepavyko pasiekti didesnio apmokestinimo turtingiesiems bei dviejų pakopų sveikatos apsaugos sistemos pertvarkymo. M. Schulzas sekmadienį pripažino, kad partijai nepavyko pasiekti visų tikslų, tačiau žadėjo padaryti daugiau per formalias koalicijos derybas. Jis taip pat įsipareigojo priešintis A. Merkel vadovaujamų konservatorių raginimui nustatyti 200 tūkst. metinę migrantų atvykimo į Vokietiją ribą ir pažadėjo, jog SPD galėtų peržiūrėti bet kurią ateities koalicinę Vyriausybę kas dvejus metus. A. Merkel saulėlydis? Dažnai galingiausia pasaulyje moterimi vadinama A. Merkel sulaukė daug kritikos dėl sudėtingų koalicinių derybų. Kritikai vis dažniau teigia, kad jos politinė karjera po 12 metų buvimo Vokietijos kanclere eina į pabaigą. Nors konservatorių lyderei pavyko peršokti itin svarbią kliūtį siekiant ketvirtos kadencijos, džiaugtis dar yra per anksti. M. Schulzas įsipareigojo, kad galutinis koalicinis susitarimas irgi turės būti patvirtintas 440 tūkst. jo partiečių – taip kanclerės likimas dar kartą atsidurs SPD rankose.

