Pasak vieno policijos atstovo, maždaug 20 proc. iš 2,6 tūkst. Briuselio centre dirbti turinčių policininkų - daugiau nei 500 pareigūnų - paskelbė „nedirbsiantys dėl ligos“. Kaimyninėje Montgomerio zonoje, kur dirbti turėjo 585 pareigūnai, taip pat buvo juntamas trijų profesinių sąjungų paskelbto protesto „didelis poveikis“. Protesto akcija sutampa su trečiadienį Briuselyje prasidedančiu dviejų dienų Europos Sąjungos viršūnių susitikimu, po kurio ketvirtadienį ir penktadienį vyks Europos ir Azijos šalių lyderių susitikimas. „Viršūnių susitikimas įvyks ir policijos ten bus. Mes sėdome prie derybų stalo, kad surastume sprendimus“, - pranešė Briuselio policijos skyriaus, kuriam priklauso europinių institucijų rajonas, atstovė Ilse Van Der Keere. „Viena kitai padės skirtingos policijos zonos ir paslaugos gyventojams bus užtikrintos“, - sakė Montgomerio policijos zonos Komunikacijos skyriaus vadovas Woutas Monteyne'as. Briuselyje ES viršūnių susitikimai rengiami po kelis kertus per metus. Tuo metu sostinėje būna sustiprinamos policijos pajėgos. Siekiant kuo mažiau sutrikdyti kasdieninį policijos nuovadų darbą, į pagalbą kviečiami pareigūnai iš visos šalies ir net iš Nyderlandų. Išsiimti nedarbingumo lapelius pareigūnams pasiūlė profesinės sąjungos, kad streikuojančių darbuotojų darbdaviai negalėtų priversti išeiti į darbą. Policijos pareigūnai yra nepatenkinti pensijų reforma, nedarbingumo išmokomis ir dažnai pasitaikančiu darbuotojų trūkumu.

