Britų žvalgyba: rusų kariai šaiposi iš Šoigu

Apie tai savo tviterio paskyroje paskelbė Jungtinės Karalystės gynybos ministerija.

Nepriklausoma Rusijos žiniasklaida neseniai paskelbė, kad dėl problemų, su kuriomis Rusija susiduria kariaudama prieš Ukrainą, gynybos ministras S. Šoigu šiuo metu yra nušalintas nuo vadovavimo rusų kariams: šalies prezidentą Vladimirą Putiną apie karo eigą dabar tiesiogiai informuoja karinių operacijų vadai.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 29 August 2022

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/YCp7fMLXU9

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 29, 2022