Apie tai pranešė Jungtinės Karalystės (JK) žvalgyba.

„Vienas iš gynybinių linijų pavyzdžių – 9 kilometrų ilgio gynybos juosta, įrengta už 3,5 kilometrų į šiaurę nuo Armiansko miesto, ant siauro sausumos tilto, jungiančio Krymą ir Chersono sritį“, – nurodė žvalgybos analitikai.

Anot JK žvalgybos pareigūnų, šios kruopščiai apgalvotos gynybos priemonės rodo, jog Rusijos karinė vadovybė mano, kad Ukrainos pajėgos gali tiesiogiai atakuoti okupuotą pusiasalį.

„Pusiasalio kontrolės išsaugojimas tebėra Rusijos svarbiausias politinis prioritetas“, – pabrėžė JK žvalgybininkai.

Britų žvalgyba taip pat paviešino palydovines nuotraukas, kuriose matyti gynybiniai įtvirtinimai Kryme.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 21 June 2023.

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/bgeFU1Vt6X

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 21, 2023