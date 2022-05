Britų žvalgyba: rusai iš sandėlių traukia 50 metų senumo tankus – jiems bus problemų

Pasak Jungtinės Karalystės, kad sustiprintų savo pajėgas Ukrainos pietuose, Kremlius dulkes nušluostė nuo T-62 tankų.

Šio tipo tankai, kurie sukurti dar 1961 m., kadaise buvo pagrindinis Sovietų Sąjungos armijos ramstis.

„Beveik neabejojama, kad T-62 tankai bus ypač pažeidžiami prieštankiniais ginklais, o jų atsiradimas mūšio lauke liudija, kad Rusijai trūksta modernios, kovai parengtos technikos“, – teigiama JK gynybos ministerijos pranešime.

Neseniai Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas patvirtino, kad okupantai iš saugyklų išsitraukė pasenusius T-62 tankus. Šiais tankais, kuriuos Sovietų Sąjunga nustojo gaminti dar aštuntajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje, aprūpintos rezervinių batalionų taktinės grupės, kurios buvo suformuotos išsiuntimui į Ukrainą.

Dar 2013 m. Rusijos žiniasklaida pranešė apie Rusijos Federacijos gynybos ministerijos ketinimus utilizuoti T-62 tankus.

„Dabartinėmis sąlygomis T-62 tankai yra visiškai nevertingi. Tad tikslingiau būtų juos išmontuoti, o ne leisti lėšas jų saugojimui. Be to, sandėliuose nėra jų patrankoms tinkamų šaudmenų“, – tuomet laikraščiui „Izvestia“ paaiškino šaltinis šalies gynybos srityje.

Savo naujausiame pranešime britų žvalgybos pareigūnai informuoja, kad Rusijos sausumos pajėgos Rytų Ukrainoje toliau bando apsupti Severodonecką ir Lysčanską. Rusų kariams neseniai pavyko užimti kelis kaimus į šiaurės vakarus nuo Popasnos.

„Rusija spaudžia Severodonecko kišenę. Nepaisant to, Ukraina ir toliau kontroliuoja daugybę ginamų sektorių, neleisdama Rusijai visiškai kontroliuoti Donbaso“, – priduriama JK gynybos ministerijos pranešime.

Pentagonas suskaičiavo apie tūkstantį Ukrainoje sunaikintų Rusijos tankų

Rusija per karą Ukrainoje neteko maždaug tūkstančio tankų ir daugiau kaip 350 artilerijos sistemų, taip pat apie tris dešimtis bombonešių ir daugiau kaip 50 sraigtasparnių.

Tai ketvirtadienį pranešė televizijos kanalas CNN, remdamasis JAV gynybos departamento pareigūnu.

Vis dėlto, JAV nuomone, nepaisant visų šių nuostolių, rusai „tebeturi didžiąją dalį savo pajėgumų“, pridūrė Pentagono atstovas. „Jie į šią kovą metė labai daug savo technikos ir personalo. Ir ukrainiečiai patyrė nuostolių, ir rusai patyrė nuostolių“, - sakė jis.

„Rusai turi pranašumą, jei kalbėsime apie žmones, techniką ir ginklus, kuriuos jie gali panaudoti šioje kovoje, ir mes tiesiog turime tai turėti omenyje“, – pridūrė pareigūnas.

Ukrainos generalinio štabo duomenimis, Rusija iki balandžio 26 d. neteko 1 315 tankų, 617 artilerijos sistemų, 206 lėktuvų ir 170 sraigtasparnių.

#Ukraine: Ancient Russian T-62M and T-62MV tanks are already in Russian-controlled Melitopol, #Zaporizhzhia Oblast.

We will monitor where they are used and the first time that they are lost or destroyed. pic.twitter.com/TujAvft6TI