Britų žvalgyba paaiškino, kodėl per paradą Maskvoje išriedėjo vos vienas tankas

Pasak jų, šiemetinis paradas Raudonojoje aikštėje parodė, kad esame materialaus ir techninio aprūpinimo problemų bei strateginių komunikacijų problemų, su kuriomis Rusija susiduria, praėjus metams ir trims mėnesiams po plataus masto karo prieš Ukrainą.

Britų nuomone, nepaisant didelių nuostolių, Maskva galėjo parodyti daugiau šarvuotosios technikos, o ne vienintelį tanką „T-34“.

„Veikiausiai valdžia susilaikė, nes nori išvengti kritikos [šalies] viduje, kad paradams teikiamas prioritetas prieš kovos veiksmus“, – mano britų ekspertai.

Britų žvalgybos teigimu, dauguma iš 8 tūkst. parade dalyvavusių karių buvo iš pagalbinių, sukarintų pajėgų arba karinių mokymo įstaigų kursantai. Reguliariajai Rusijos kariuomenei priklauso tik geležinkelių pajėgos (speciali kariuomenės rūšis) ir karinė policija.

Gegužės 9 d. Maskvoje vyko trumpiausias ir kukliausias karinis paradas per pastaruosius dvidešimt metų – jis truko 45 min., aviacijos dalies nebuvo, o mechanizuotoje kolonoje Raudonojoje aikštėje nebuvo nė vieno tanko, išskyrus raritetinį „T-34“, be to, parade dalyvavo mažiausias skaičius karių per pastaruosius penkiolika metų.

Sakydamas kalbą Raudonojoje aikštėje Vladimiras putinas nepaskelbė jokių sprendimų apie karą Ukrainoje ir kartojo jau ne kartą skambėjusias rusų propagandos istorines ir ideologines klišes.

Antradienį Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas Maskvos Raudonojoje aikštėje atidarė Pergalės dienos paradą – pompastišką Sovietų Sąjungos pergalės prieš nacistinę Vokietiją šventę, temdomą karinių nesėkmių Ukrainoje.

Valstybinė televizija rodė V. Putiną šalia Antrojo pasaulinio karo veteranų Raudonojoje aikštėje, kur tūkstančiai paradine uniforma vilkinčių Rusijos kariškių susirinko žygiuoti grojant kariniam pučiamųjų orkestrui. Per karinį paradą imtasi griežčiausių saugumo priemonių.

V. Putinas kreipėsi į karius sakydamas, kad Rusijos ateitį lems Ukrainoje kovojantys kareiviai, ir teisino daugiau nei prieš metus pradėtą karą Ukrainoje.

„Dabar nėra nieko svarbiau už jūsų kovines pastangas“, – sakė V. Putinas, kreipdamasis į Ukrainoje kovojančius karius, kai kurie jų dalyvavo parade. „Šiandien nuo jūsų priklauso šalies saugumas, mūsų valstybingumas ir žmonių ateitis“, – sakė jis.

„Šiandien civilizacija vėl yra lemtingame lūžio taške, – kalbėjo V. Putinas. – Prieš mūsų tėvynę pradėtas tikras karas. Tačiau mes atrėmėme tarptautinį terorizmą, ginsime Donbaso gyventojus ir garantuosime savo saugumą.“

Rusijos pateikta informacija, šalies karinę galią demonstravo daugiau nei 10 tūkst. karių su 125 karinės technikos vienetais. Nors iš pradžių nebuvo numatyta, kad atvyks kokie nors užsienio lyderiai, vėliau paskelbta, kad laukiama buvusių sovietinių respublikų Baltarusijos, Kazachstano, Tadžikistano, Turkmėnistano, Kirgizijos, Uzbekistano ir Armėnijos vadovų.