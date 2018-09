Ministrų kabinetas per susitikimą pirmadienį „vienbalsiai pritarė sistemai, kuri būtų pagrįsta darbuotojų įgūdžių vertinimu, o ne tautybe“, BBC pranešė neįvardijamas šaltinis, vėliau panašius straipsnius publikavo ir kiti britų leidiniai – „The Times“ ir „The Guardian“. Piliečiai iš 27 kitų ES valstybių šiuo metu pagal Sąjungos laisvo judėjimo taisykles gali nevaržomai gyventi ir dirbti Jungtinėje Karalystėje, bet po „Brexit“ ši sistema nebegalios. Vyriausybės patvirtintoje praėjusią savaitę paskelbtoje ataskaitoje rekomenduojama, kad ateityje ES ir ne ES valstybių gyventojams galiotų tos pačios imigracijos taisyklės, o pirmenybė būtų teikiama aukštos kvalifikacijos darbuotojams. Ataskaitos autorius, migracijos komiteto narys ir ekonomikos profesorius Alanas Manningas, apie savo siūlomą planą ministrų kabinetui pasakojo pirmadienį. „Kabinetas pritaria, kad kuomet laisvas judėjimas pasibaigs, vyriausybė galės įvesti naują sistemą, kuri tarnaus JK interesams bei padės didinti produktyvumą“, – sakė Dauningo gatvės atstovė. Manoma, kad pranešimą dėl ateities imigracijos taisyklių T. May sakys per kitą savaitę vyksiančią konservatorių partijos konferenciją, o konkretūs pasiūlymai turėtų būti pristatyti vėliau šiais metais. Tačiau bet kokį imigracijos planą po „Brexit“ gali paveikti ateities Jungtinės Karalystės prekybos susitarimai. Įmanoma, kad ES sieks išsikovoti prioritetinę sistemą savo darbuotojams mainais už tolesnę Jungtinės Karalystės prieigą prie vieningosios Europos rinkos, kitos šalys mainais už prekybos sutartis taip pat gali siekti lengvatinio vizų režimo. T. May praėjusią savaitę prižadėjo, kad net jei „Brexit“ derybos su ES žlugs, šiuo metu Jungtinėje Karalystėje gyvenančių europiečių teisės „bus apsaugotos“.

