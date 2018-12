Ši perspektyva tampa vis labiau tikėtina, premjerei Theresai May bandant laimėti laiko, likus vos 101 dienai iki numatytos „Brexit“ dienos. Ketinama aptarti, kaip paskirstyti 2 mlrd. svarų (2,2 mlrd. eurų) valstybės lėšų, kad būtų apsidrausta nuo potencialaus ekonominio chaoso. Kaip antradienį transliuotojui BBC pranešė bendruomenių sekretorius Jamesas Brokenshire'as, premjerės Th. May vyriausybė jau kurį laiką rimtai vertina išstojimo be sutarties scenarijų, tad ruoštis netvarkingam „Brexit“ yra „teisinga ir tinkama“. Tuo metu opozicinei Leiboristų partijai buvo neleista teisiškai įpareigojančiu būdu patikrinti, ar įstatymų leidėjai vis dar pasitiki premjere. Th. May pirmadienį pareiškė, jog vyriausybė ruošiasi išstojimui be sutarties perspektyvai, ir jog „kabinetas aptars kitą etapą užtikrindamas, kad esame pasiruošę tam scenarijui“. Ji tarpininkaus diskusijoms tarp ministrų, siekiančių, kad vyriausybė intensyviau ruoštųsi išstojimui be sutarties ir kabineto narių, norinčių, kad parlamentas tartų lemiamą žodį virtinėje diskusijų apie potencialias „Brexit“ baigtis. Vienas šių variantų yra premjerės išsiderėta „Brexit“ sutartis, tačiau jis pakibo ant plauko, nes Th. May buvo priversta atidėti balsavimą parlamente, susidūrusi su didžiuliu pasipriešinimu jos bendrapartiečių konservatorių gretose. Opozicijos lyderis Jeremy Corbynas pirmadienį pasiūlė surenti teisiškai neįpareigojantį balsavimą dėl nepasitikėjimo Th. May, pareiškusią parlamentarams, kad jiems bus suteikta galimybė balsuoti dėl „Brexit“ susitarimo trečią sausio savaitę. „Šie rūmai nepasitiki ministre pirmininke, kadangi ji neleido Bendruomenių Rūmams surengti prasmingą balsavimą“, – įstatymų leidėjams teigė J. Corbynas. Pranešama, kad Dauningo gatvė antradienį vis dėlto blokavo tokią opozicijos iniciatyvą. „Neskirsime laiko šiai gudrybei“, – vyriausybės atstovus citavo britų naujienų agentūra „Press Association“. Leiboristai galėjo pasiūlyti parlamentui surengti teisiškai privalomą balsavimą, bet nusprendė to nedaryti, kadangi konservatorių „Brexit“ šalininkai ir vyriausybę palaikanti Demokratinė junionistų partija (DUP) leido suprasti, kad parems Th. May. Įtakingas euroskeptiškų pažiūrų torių parlamentaras Jacobas Reesas-Moggas antradienį pareiškė „BBC Radio 4“ laidai „Today“, kad visada „palaikys konservatorių vyriausybę“ ir „nebalsuos už tai, kad konservatorių vyriausybė būtų atstatydinta“. J. Reesas-Moggo iniciatyva Konservatorių partijos nariai praėjusią savaitę patikrino pasitikėjimą Th. May kaip partijos lydere. Šį balsavimą vyriausybės vadovė atlaikė, nors trečdalis jos bendrapartiečių parlamentarų balsavo už jos atstatydinimą. „Laiko tempimas“ Jei Th. May vis dėlto prarastų Bendruomenių Rūmų pasitikėjimą per neįpareigojantį balsavimą, premjerės autoritetas dar labiau susilpnėtų. Tokiu atveju galėtų būti surengtas kitas balsavimas dėl pasitikėjimo visu jos kabinetu bei pirmalaikiai nacionaliniai rinkimai. Jungtinė Karalystė turi pasitraukti iš ES kitų metų kovo 29-ąją, tačiau po 18 mėnesių trukusių sudėtingų derybų Londonas ir Briuselis taip ir neįformino galutinės „skyrybų“ sutarties. Jei Britanijos parlamentas nepritars dabartiniam preliminariam susitarimui, šalis galėtų išstoti iš ES be sutarties dėl būsimų santykių. Būgštaujama, kad tokia baigtis gali sutrikdyti uostų veiklą ir nulemti prekių stygių. Th. May pirmadienį tvirtino, kad ir toliau siekia užsitikrinti ES vadovų „garantijų“ dėl tam tikrų „Brexit“ susitarimo nuostatų, tačiau bloko pareigūnai informavo, kad šiuo metu neplanuojami jokie susitikimai. Sprendimu atidėti balsavimą pasipiktino tiek daugelis valdančiosios partijos narių, tiek opoziciniai leiboristai, tvirtinantys, jog vyriausybės vadovė artėjant „Brexit“ dienai „tempia laiką“ ir taip esą spaudžia įstatymų leidėjus pritarti dabartinei sutarčiai. „Ministrė pirmininkė ciniškai tempia laiką ir mėgina priversti parlamentą rinktis iš dviejų nepriimtinų baigčių“ – išstojimo su jos sutartimi ar apskritai be susitarimo, pažymėjo J. Corbynas. Th. May taip pat raginama išvesti šalį iš aklavietės organizuojant antrą referendumą dėl narystės ES. Šiam siūlymui dabar pritaria dešimtys visų partijų parlamentarų, o Th. May pavaldiniai galimai irgi svarsto tokią galimybę. Nepaisant to, ministrė pirmininkė pažymėjo, kad surengus dar vieną plebiscitą būtų išduoti per 2016-ųjų referendumą už „Brexit“ balsavę rinkėjai, o visuomenė dar mažiau pasitikėtų politikais. „Nesulaužykime Britanijos žmonėms duoto žodžio organizuodami antrą referendumą“, – pirmadienį parlamente sakė vyriausybės vadovė. „Dar vienas balsavimas... padarytų nepataisomos žalos mūsų politikos principingumui“, – nurodė Th. May ir pridūrė, kad antrasis plebiscitas „tikriausiai neleistų mums padaryti pažangos“.

