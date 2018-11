Iranas laikėsi savo susitarimo su pasaulio galybėmis sąlygų, sakoma praėjusią savaitę paskelbtoje Jungtinių Tautų atominės energetikos priežiūros agentūros ataskaitoje. Ataskaita pasirodė kelios dienos po to, kad JAV paskelbė naujas sankcijas Iranui. JAV prezidentas Donaldas Trumpas smarkiai padidino spaudimą Teheranui, pasitraukdamas iš tarptautinio susitarimo, kuriuo siekiama nutraukti Irano branduolinę programą, ir įvesdamas kelis vienašališkų sankcijų paketus. J. Hunto kelionė bus pirmas Vakarų užsienio reikalų ministro vizitas po JAV pasitraukimo iš sutarties. „Eliminuojantis nuklearizuoto Irano grėsmę... susitarimas tebėra gyvybiškai svarbus stabilumo Artimuosiuose Rytuose komponentas“, – Londone paskelbtame pareiškime pažymėjo J. Huntas. „Tačiau kad jis išliktų, jo turi būti laikomasi 100-u procentų. Mes laikysimės savo įsipareigojimų, kol savųjų laikysis Iranas, – sakė J. Huntas. – Tačiau taip pat turime pamatyti, kad nutraukiama destabilizuojama Irano veikla likusioje regiono dalyje, jei norime išspręsti pagrindines iššūkių, su kuriais susiduria regionas, priežastis.“ Susiję straipsniai: Amir Maimon. Verslas su Iranu – branduolinio monstro maitinimas JAV pajėgų vadas: amerikiečių kariuomenė Sirijoje nesipriešina Iranui J. Huntas su Irano užsienio reikalų ministru Mohammadu Javadu Zarifu turi aptarti Europos pastangas išsaugoti atleidimą nuo sankcijų, susijusių su branduoline programa. Be to, britų užsienio reikalų sekretorius turi aptarti Irano vaidmenį konfliktuose Sirijoje ir Jemene, taip pat sulaikytų Britanijos ir Irano pilietybes turinčių asmenų bylas. Viena šių bylų yra susijusi su Nazanin Zaghari-Ratcliffe, atliekanti penkerių metų įkalinimo bausmę už tariamą kurstymą maištauti. „Labiau už viską turime matyti, kaip šie Irane kalinami nekalti dvigubą Britanijos ir Irano pilietybę turintys žmonės grįžta į savo šeimas Britanijoje“, – sakė J. Huntas. „Ką tik išklausiau per daug širdį veriančių istorijų iš šeimų, kurios buvo priverstos patirti baisų išskyrimą, – sakė jis. – Tad atvykstu į Iraną su aiškia žinia šalies lyderiams: nekaltų žmonių sodinimas į kalėjimą negali būti naudojamas kaip diplomatinio poveikio priemonė.“ Jemeno klausimu J. Huntas turi akcentuoti susirūpinimą dėl pranešimų, kad Iranas tiekė balistines raketas ir kitus ginklus husių sukilėliams, nurodė Britanijos užsienio reikalų ministerija.

