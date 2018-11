Per kelionę į Persijos įlankos regioną jis taip pat apsilankys Jungtiniuose Arabų Emyratuose ir mėgins užsitikrinti paramą JT pastangoms užbaigti konfliktą Jemene, paskelbė Užsienio reikalų ministerija. J. Hunto vizitas įvyks tęsiantis tarptautinei diplomatinei krizei dėl JAV gyvenusio ir Rijadą kritikavusio J. Khashoggi nužudymo Saudo Arabijos konsulate Stambule. „Tarptautinė bendruomenė tebėra suvienyta siaubo ir pasipiktinimo dėl žiauraus Jamalo Khashoggi nužudymo, įvykdyto prieš mėnesį“, – pažymėjo J. Huntas, ketinantis susitikti su Saudo Arabijos užsienio reikalų ministru Adeliu al Jubeiru. „Akivaizdžiai nepriimtina, kad visos jo nužudymo aplinkybės tebėra neaiškios“, – pridūrė jis. „Raginame Saudo Arabijos valdžią visapusiškai bendradarbiauti su Turkijos tyrėjais, tiriančiais jo mirtį, kad įvykdytume teisingumą jo šeimos ir stebinčio pasaulio akivaizdoje“, – nurodė sekretorius. Per savo trumpą vizitą į Persijos įlankos regioną J. Huntas taip pat susitiks su Abu Dabio sosto įpėdiniu šeichu Mohammedu bin Zayedu al Nahyanu, Jemeno viceprezidentu Ali Mohsenu al Ahmaru ir Jemeno užsienio reikalų ministru Khaledu al Yamani. Didžioji Britanija siekia įtikinti savo partnerius regione imtis naujų veiksmų JT Saugumo Taryboje, leisiančių pradėti taikos derybas Jemene. „Žmogiškoji kaina Jemeno kare yra neapskaičiuojama: esant milijonams perkeltųjų asmenų, išplitus badui bei ligoms ir kelerius metus nesiliaujant kraujo liejimui, vienintelis sprendimas dabar būtų politiškai nuspręsti atidėti į šalį ginklus ir siekti taikos“, – pabrėžė britų diplomatijos vadovas. „Britanija užima unikalią padėtį, tiek laikydama rašiklį JT Saugumo Taryboje, tiek darydama didžiulę įtaką regione, taigi, šiandien išvykstu į Persijos įlankos regioną, kur pareikalausiu, kad visos šalys įsipareigotų dalyvauti šiame procese“, – pridūrė jis. „Matome humanitarinę katastrofą sukeltą žmonių veiksmų mūsų akivaizdoje. Dabar turime galimybę viską pakeisti ir paremti tiek JT taikos procesą, tiek dabartines JT pastangas Saugumo Taryboje“, – įsitikinęs J. Huntas. Britų URM taip pat informavo, kad sekretorius atkreips dėmesį į Mathew Hedgeso – britų doktoranto, neigiančio jam Jungtinių Arabų Emyratų iškeltus kaltinimus dėl šnipinėjimo – bylą.

