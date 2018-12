Incidentas įvyko praėjusį sekmadienį maždaug 14 val. 30 min., kai policija pastebėjo į paminklą lipantį žmogų. Pareigūnai iškart pareikalavo, kad jis nuliptų žemyn, ir jį sulaikė. Nustatyta, kad tai turistas iš Didžiosios Britanijos. Vyras pareigūnams sakė, kad norėjo papozuoti nuotraukai. Jam buvo išaiškinta istorinė paminklo reikšmė ir svarba latviams. Už nepagarbą paminklui 29 metų turistui skirta bauda.

