Aleksandras Petrovas ir Ruslanas Boširovas Kremliaus remiamai naujienų televizijai RT neigė priklausantys Rusijos karinei žvalgybai ir sakė, kad minėtame Anglijos mieste lankėsi tik kaip paprasčiausi turistai.

„Praėjusį kartą rusų kariškiai tvirtino atostogavę tada, kai 2014 metais įsiveržė į Ukrainą“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė užsienio reikalų sekretorius Jeremy Huntas.

Garsi Solsberio katedra, kurią aplankyti esą norėjo A. Petrovas ir R. Boširovas, pasinaudojo proga truputį pasireklamuoti ir tviteryje paskelbė savo garsiosios smailės nuotrauką su užrašu „aukščiausia Britanijoje“.

Karikatūristas Matthew Pritchettas laikraštyje „The Daily Telegraph“ pavaizdavo tris vyrus klasikiniais šnipų drabužiais, stovinčius ant tilto Maskvoje. Vienas jų sako: „Jūs buvot Solsberio katedroje ir neparvežėt mums kokio raktų pakabuko ar knygos skirtuko?“

"Salisbury spire is 132m tall, Mr Wint."

Vienas „Twitter“ aštrialiežuvis paskelbė durų rankenų nuotrauką ir prirašė: „Solsberio katedros suvenyrų parduotuvė skelbia asortimentą.“

Minimi rusai yra kaltinami buvusio dvigubo agento Sergejaus Skripalio namų paradinių durų rankeną ištepę nervus paralyžiuojančia medžiaga „Novičiok“. Kovo 4 dieną S. Skripalis buvo smarkiai apnuodytas drauge su savo dukra Julija; ligoninėje taip pat buvo atsidūręs jiems padėti norėjęs policininkas.

Visi jie pasveiko, bet po kelių mėnesių netoli Solsberio esančiame Eimsberio miestelyje ta pačia medžiaga buvo paveikta viena britų pora – Dawn Sturgess ir Charlie Rowley.

Anot policijos, „Novičiok“ likučių buvo netikrų kvepalų buteliuke, kurį rado Ch. Rowley ir atidavė savo partnerei. Jie abu sunkiai susirgo, ir D. Sturgess kiek vėliau mirė.

Britų policija sako, kad A. Petrovas ir R. Boširovas atskrido į Londoną iš Maskvos, dukart vienai dienai nuvyko į Solsberį – šeštadienį ir sekmadienį – o paskui išskrido namo iš Londono Hitrou oro uosto.

„Jau sakyta anksčiau, bet kaip drąsu kliautis sekmadienio traukiniais, kad nuvažiuotum į Solsberį, grįžtum, o tada (nuvažiuotum) į Hitrou“, – rašė vienas „Twitter“ vartotojas, turėdamas omenyje sekmadieniais dažnai nepatikimą traukinių transportą.

Televizijos viktorinos vedėjas Richardas Osmanas surengė pašaipią apklausą ir klausė: „Ar galėtumėt padėti dviem mano draugams? Jie atvyksta į JK, bet tik dviem dienoms... Kurias dvi vietas jiems aplankyti?“

Jis pasiūlė keturias galimybes: Londoną ir Edinburgą, Oksfordą ir Kembridžą, Mančesterį ir Liverpulį, Solsberį ir Solsberį.

Ministrės pirmininkės Theresos May atstovas sakė, kad minimas rusų interviu yra „įžeidimas visuomenės intelektui“.

Prie vietos lankytinų objektų nesilankė

Britų žiniasklaida primena, kad vyrai, tvirtinantys, jog į Solsberį atvyko turistiniais tikslais, greičiausiai meluoja, nes prie vietos lankytinų objektų jie nepastebėti. Rusus stebėjimo kameros užfiksavo degalinėje, esančioje rajone, kuriame tokių vietų nėra.

Maža to, minėtoji vieta visai šalia Skripalių namų – vos už 300 metrų. Nei Petrovas, nei Boširovas nesugebėjo vienareikšmiškai atsakyti į klausimą, ar buvo netoliese buvusio saugumo agento namų.

R. Borišovas sakė: „Galbūt ir buvome prisiartinę prie Skripalių namo, nežinome, kur jis yra“.

Be to, vyrai negalėjo paaiškinti, kaip jie gavo dokumentus, reikalingus įvažiuoti į Didžiąją Britaniją. Anot A. Petrovo, kelionė nebuvo susijusi su verslo reikalais, tačiau rugsėjo 6 dienos „The Telegraph“ straipsnyje skelbiama visai kas kita: ten rašoma, jog Didžiosios Britanijos vizos vyrai paprašė prisistatę verslininkais.

Kremlius: kaltinti Rusiją melavimu apie Skripalio apnuodijimą yra absurdiška

Kremlius penktadienį pavadino „absurdišku“ Londono pareiškimą, kad Rusijos televizijos paskelbtas interviu su dviem vyrais, įtariamais buvusio Rusijos dvigubo agento Sergejaus Skripalio apnuodijimu Didžiojoje Britanijoje, yra neįtikimas ir kupinas melo.

Tokie Maskvos komentarai nuskambėjo praėjus dienai po to, kai Aleksandras Petrovas ir Ruslanas Boširovas paneigė turėję ką nors bendra su S. Skripalio ir jo duktės Julijos apnuodijimu, įvykdytu kovą Anglijos mieste Solsberyje, ir pareiškė Kremliaus remiamai televizijai RT, kad lankėsi Britanijoje turistiniais tikslais.

Anot britų saugumo tarnybų, minimi rusai yra pagrindiniai įtariamieji apnuodijimo byloje.

„Kaltinti Rusiją melavimu po dviejų Rusijos piliečių pareiškimų yra... absurdiška“, – nurodė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas.

„Jiedu yra paprasti piliečiai. Jie neturi nieko bendra su Rusijos valstybe“, – pridūrė jis.

D. Peskovas pareiškė, kad jog nematė šio interviu ir kad nežino, ar jį matė prezidentas Vladimiras Putinas. Pasak prezidento atstovo, „mažai tikėtina“, kad jis peržiūrėjo visą pokalbį.

Kremlius reagavo į vieno britų premjerės Theresos May atstovo pareiškimą, kad interviu yra „melo ir akivaizdžių prasimanymų“. Anot jo, šis pokalbis taip pat yra „įžeidimas visuomenės intelektui“.

D. Peskovas pabrėžė, kad Rusijos vyriausybės pozicija Skripalių apnuodijimo atžvilgiu nepakito ir „mes laikome nepriimtinomis bet kokias asociacijas tarp Rusijos vadovybės ir Rusijos valstybės ir to, kas atsitiko Solsberyje".

Jis atsisakė patvirtinti, ar Rusija leistų britų policijai apklausti įtariamuosius, jei sulauktų tokios užklausos.

Abu vyrai „nepažeidė jokių Rusijos įstatymų, ir mes oficialiai nežinome, ar jie pažeidė įstatymus kurioje nors kitoje pasaulio dalyje“, pažymėjo Kremliaus atstovas.