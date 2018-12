„Nesulaužykime Britanijos žmonėms duoto žodžio organizuodami antrą referendumą“, – ketina pasakyti premjerė savo kreipimesi į parlamentą. Jos būsimos kalbos ištraukas paskelbė Dauningo gatvė. „Dar vienas balsavimas... padarytų nepataisomos žalos mūsų politikos principingumui“, – sakys Th. May ir pridurs, kad antrasis plebiscitas „tikriausiai neleis mums padaryti pažangos“. Premjerė įspės, kad dar vienas referendumas taip pat „dar labiau suskaldytų mūsų šalį tokiu metu, kai turėtume stengtis ją suvienyti“. 2016 metais Britanija nubalsavo už pasitraukimą iš Europos Sąjungos ir turėtų palikti Bendriją ateinančių metų kovo 29-ąją. Tačiau Th. May kol kas nesiseka užsitikrinti parlamento palaikymo susitarimui dėl išstojimo sąlygų, kurį ji praėjusi mėnesį pasirašė su ES lyderiais. Th. May vis garsiau raginama organizuoti antrą plebiscitą, kad būtų rasta išeitis iš aklavietės. Tačiau ji tvirtina, jog tai būtų 2016-ųjų referendumo rezultatų išdavystė ir pakirstų visuomenės pasitikėjimą politika. Antro referendumo organizavimo šalininkai sako, kad Th. May pirmadienio kalba rodo, jog į tokią idėją žiūrima rimtai. „Naujas plebiscitas skirtųsi nuo 2016-ųjų referendumo, nes dabar gerokai daugiau žinome, ką reiškia „Brexit“, – sakė parlamentarė Margaret Beckett iš opozicinės Leiboristų partijos, priklausanti antrojo plebiscito šalininkų stovyklai. „Pastangos galutinai įgyvendinti „Brexit“ nepatikrinus, ar tam toliau pritaria Britanijos žmonės, tik padidins susiskaldymą“, – pažymėjo ji. Antro referendumo organizavimo idėją palaiko dešimtys įstatymų leidėjų iš visų didžiųjų partijų. Tam pritaria ir buvę šalies premjerai Johnas Majoras bei Tony Blairas. Pranešama, kad vyriausybės pareigūnai svarsto galimybę leisti visuomenei pasisakyti šiuo klausimu. Th. May iki sausio atidėjo praėjusią savaitę turėjusį įvykti parlamento balsavimą dėl „Brexit“ sutarties projekto. Jei įstatymų leidėjai nepritars dokumentui, Britanijai teks palikti ES be susitarimo, o tai, kaip įspėja ekspertai, gali smarkiai sutrikdyti prekybą ir sukelti finansų krizę. Tačiau buvęs užsienio reikalų sekretorius ir vienas aktyviausių „Brexit“ šalininkų Borisas Johnsonas pareiškė, kad žmonės, svarstantys antro referendumo galimybę, „neteko sveiko proto“. „Antras referendumas iškart sukeltų gilų ir neužglaistomą išdavystės jausmą“, – rašo jis pirmadienį savo kassavaitinėje skiltyje dienraštyje „The Daily Telegraph“.

