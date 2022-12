Tapęs premjeru, jis rengia „naujus, griežtus įstatymus, kad apsaugotų žmones nuo šių trikdžių“, pareiškė R. Sunakas trečiadienį parlamente.

„Vyriausybė buvo protinga. Ji pritarė nepriklausomos institucijos rekomendacijoms ir daugeliu atvejų padidino algas labiau nei privačiame sektoriuje“, - sakė premjeras. Todėl jis esą imsis atitinkamų priemonių, jei profsąjungos ir toliau elgsis „neprotingai“.

Šalyje jau kelis mėnesius vis streikuoja pirmiausiai pašto bei geležinkelio darbuotojai. Profsąjungos reikalauja daug didesnio algų didinimo, atsižvelgiant į infliaciją, kuri pastaruoju metu viršijo 11 proc. Darbdaviai su tuo nesutinka.

Geležinkeliečių profsąjunga RMT neseniai atmetė naują pasiūlymą, kuris numatė algų didinimą dvejus metus po 4 proc. Ji paragino savo narius kitą savaitę surengti du 48 valandų streikus ir, be to, paskelbė apie ilgesnį streiką per Kalėdas.

Gruodžio 15 ir 20 dienomis pirmą kartą ketina streikuoti pakankamo finansavimo nesulaukiančios Anglijos Nacionalinė sveikatos tarnybos (NHS) darbuotojai, 21-ąją – greitosios pagalbos vairuotojai. Iki Kalėdų bus streikuojama kiekvieną dieną kokiame nors sektoriuje.