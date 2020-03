Pasak gydytojų organizacijos „Royal College of Physicians“, kas ketvirtas valstybinės sveikatos sistemos (NHS) medikas šiuo metu „serga arba yra izoliacijoje“. Ypač sudėtinga situacija esą yra Londone ir Birmingeme.

Didžiojoje Britanijoje nuo Covid-19 jau mirė per 1 400 žmonių, tarp jų yra gydytojų. Vyriausybė smarkiai kritikuojama ir todėl, kad esą per vėlai ir per silpnai reagavo į viruso proveržį. Didelė problema Didžiojoje Britanijoje taip pat yra dirbtinio kvėpavimo aparatų trūkumas.

Koronavirusas patvirtintas ir B. Johnsonui. Premjerui pasireiškia tik silpni simptomai, jis dirba nuotoliniu būdu.