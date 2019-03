Johnas Bercow pirmadienį sakė, kad parlamento taisyklės neleidžia to paties pasiūlymo grąžinti balsavimams per tą pačią parlamento sesiją. Todėl vyriausybė negali „iš naujo teikti Rūmams to paties pasiūlymo ar iš esmės to paties pasiūlymo“, kuris jau buvo atmestas.

J. Bercow pareiškimas komplikuoja ministrės pirmininkės Theresos May bandymus prastumti savo susitarimą.

Parlamentas jį ryžtingai atmetė sausio mėnesį ir – antrą kartą – praėjusią savaitę. Th. May derasi su oponentais bandydama įtikinti juos paremti susitarimą per trečią bandymą šią savaitę.

Susidarius aklavietei parlamentarai praėjusią savaitę nubalsavo už „Brexit“ atidėjimą mažiausiai trims mėnesiams.