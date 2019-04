Ch. Heatonas-Harrisas nuo praėjusių metų dirbo Išstojimo iš Europos Sąjungos departamente. Pasak politiko, jo darbas taptų nebesvarbus, jeigu įvyktų „Brexit“ be susitarimo. Jis tapo antruoju ministru, palikusių Vyriausybę per vieną dieną. Apie savo atsistatydinimą Ch. Heatonas Harrisas pranešė po to, kai premjerė Theresa May paskelbė sieksianti kompromiso su leiboristais bei prašysianti dar kartą atidėti išstojimo datą.

„Aš visiškai suprantu, kad jūs nenorite palikti ES be susitarimo, bet tai akivaizdžiai padaro mano darbą Vyriausybėje nebesvarbiu“, - rašė jis atsistatydinimo laiške.