Po mėnesius trukusių derybų Th. May biuras vėlai antradienį paskelbė, kad derybininkai pagaliau parengė susitarimo projektą dėl Britanijos išstojimo iš ES sąlygų. Naujienos pasirodė Briuseliui kaip tik suintensyvinus pasirengimą potencialiai katastrofiškam Britanijos išstojimui be jokio susitarimo. Pranešus apie susitarimą, svaro kursas pakilo. Tačiau vos paskelbus apie susitarimą, garsūs euroskeptikai ėmė jį viešai smerkti, todėl spėliojama, kad gali atsistatydinti įtakingų pareigūnų. Diplomatai ir pareigūnai perspėjo, kad techniniam susitarimui, kurį sudaro šimtai puslapių, dar reikės politinio pritarimo. Kitų 27 ES valstybių ambasadoriai vėliau susitiks Briuselyje, Airijos premjeras Leo Varadkaras surengs vyriausybės posėdį, o Th. May ministrai susirinks 14 val. Grinvičo (16 val. Lietuvos) laiku. Susiję straipsniai: Airija: ES viršūnių susitikimas dėl „Brexit“ galėtų būti surengtas lapkričio 25 dieną ES siūlo, kad po „Brexit“ į ES vykstantiems britams nereikėtų vizų Likus kelioms valandoms iki vyriausybės posėdžio, Th. May Dauningo gatvėje po vieną priėmė savo ministrus. Pasak komentatorių tai buvo strategija siekiant išvengti koordinuoto „maišto“. Airijos apsidraudžiamoji priemonė Jei britų vyriausybė pritars tekstui, Londonas tikėsis, kad vėliau šį mėnesį bus surengtas specialus ES lyderių viršūnių susitikimas susitarimui patvirtinti. Tačiau Th. May Konservatorių partijos parlamentarai nuolat kritikuoja jos požiūrį. Buvęs užsienio reikalų sekretorius Borisas Johnsonas, kuris dėl nesutarimų „Brexit“ klausimu iš vyriausybės atsistatydino liepos mėnesį, sakė, kad pagal šį susitarimą Britanija būtų „vasalinė valstybė“, ir paragino savo buvusius kolegas „jį išmesti“. Grėsmingiausias ženklas ministrei pirmininkei buvo Šiaurės Airijos partijos, nuo kurios paramos parlamente priklauso jos konservatorių vyriausybė, grasinimas pasitraukti iš aljanso dėl pranešimų apie specialų planą šiai britų provincijai. Kaip pranešė žiniasklaida, galutiniame tekste yra vadinamųjų apsidraudžiamųjų priemonių susitarimas, pagal kurį visa Jungtinė Karalystė liktų muitų sutartyje su ES. Pagal šiuos pasiūlymus Šiaurės Airija taip pat iš esmės liktų Europos bendrojoje rinkoje, ir tai reiškia, kad gali reikėti įvesti tam tikrą tikrinimo režimą tarp Šiaurės Airijos ir likusios šalies dalies, sakoma pranešimuose. Minėtos Šiaurės Airijos Demokratinės junionistų partijos (DUP) lyderė Arlene Foster trečiadienį vyksta į Londoną ir televizijai „Sky News“ sakė, kad atėjo „neramūs laikai“. „Negalime būti atskirti nuo likusios JK dalies, nei kalbant apie muitus, nei ... apie reguliavimą, – sakė ji. – Tikimės, kad iš tiesų pamatysime tekstą ir galėsime tai patys įvertinti.“ Labai nedaug laiko Britų ir ES derybininkai prieš trečiadienio terminą suintensyvino derybas, kad iki jo pasiektų susitarimą ir būtų laiko šį mėnesį sušaukti specialų viršūnių susitikimą. Europos šaltiniai Briuselyje naujienų agentūrai AFP sakė, kad jei Th. May užsitikrins savo vyriausybės paramą, tuomet po ambasadorių trečiadienio susitikimo penktadienį galėtų įvykti antras susitikimas, o pirmadienį – ES ministrų susitikimas prieš viršūnių susitikimą. ES lyderiai tuomet susirinktų į neeilinį viršūnių susitikimą – tikriausiai lapkričio 25 dieną – ir pasirašytų susitarimą. Tačiau keli diplomatai padėtį vertino atsargiai. Vienas jų AFP sakė, kad iki pirmadienio liko labai nedaug laiko. Nesėkmės atveju galutinis susitarimas būtų atidėtas iki gruodžio vidurio viršūnių susitikimo Briuselyje. Tuomet Th. May turėtų mažai laiko prastumti susitarimą ir su juo susijusius įstatymus parlamente. Derybos buvo mėnesius įstrigusios dėl to, kaip išvengti patikrinimų prie Jungtinei Karalystei priklausančios Šiaurės Airijos sienos su ES nare Airija, kol Londonas sudarys – jei sudarys – naują prekybos susitarimą su Briuseliu. Pranešama, kad susitarime numatytas mechanizmas, kuriuo Britanija galėtų pasinaudoti bandydama pasitraukti iš apsidraudžiamųjų priemonių susitarimo. Tai buvo svarbus euroskeptikų Konservatorių partijoje reikalavimas. Buvęs partijos lyderis Williamas Hague'as perspėjo „Brexit“ šalininkus, kad jie galėtų pakenkti visam procesui, jei neparems Th. May plano. „Jei jie nubalsuos prieš susitarimą, nes jiems nepatinka detalės, pasekmės gali būti (tokios), kad „Brexit“ niekada neįvyks“, – per radiją sakė jis. Populiarus bulvarinis laikraštis „The Daily Mail“ pirmajame puslapyje išspausdino antraštę „Paskutiniojo teismo diena“ ir paragino savo centro dešinės skaitytojus suteikti susitarimui „teisingą progą“. Leiboristų lyderis Jeremy Corbynas sakė, kad palauks detalių, bet užsiminė, kad susitarimas „tikriausiai nebus geras šaliai“. Susitarime numatomas metų ir devynių mėnesių pereinamasis laikotarpis po Britanijos išstojimo kitų metų kovą. Šio laikotarpio metu Londonas laikytųsi ES taisyklių, kol abi šalys susiderės dėl naujų prekybinių santykių.

