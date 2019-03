Bendruomenių Rūmai pirmadienį turi surengti debatus dėl galimybių ir tikisi surasti kelią, kuriam pritartų dauguma. Praėjusią savaitę parlamentarai trečią kartą atmetė Th. May „Brexit“ susitarimą, nors reikšmingai mažesne balsų persvara negu per kitus du balsavimus sausį ir anksčiau šį mėnesį. Teisingumo sekretorius Davidas Gauke'as transliuotojui BBC sakė, kad vyriausybei „reikės labai atidžiai apsvarstyti parlamento valią“, bet nepažadėjo paremti bet kokio parlamentarų aprobuoto plano. Pasirodžius pranešimams, kad Th. May planuoja ketvirtą balsavimą dėl savo „Brexit“ susitarimo, D. Gauke'as sakė, kad ministrė pirmininkė „apsvarsto savo galimybes“.

