D. Trumpas praėjusiomis dienomis ne kartą gyrė „Brexito“ griežto kurso šalininką B. Johnsoną. Britų laikraščiui „Sun“ JAV prezidentas sakė, kad B. Johnsonas, kaip Theresos May įpėdinis, būtų „puikus pasirinkimas“. D. Trumpo patarėjas saugumo klausimais Johnas Boltonas, be to, pareiškė, kad „Brexitas“ būtų gerai amerikiečių interesams.

„Prezidento D. Trumpo mėginimas spręsti, kas bus kitas britų premjeras, yra visiškai nepriimtinas kišimasis į mūsų šalies demokratiją, – pareiškė ilgametis politikas J. Corbynas. – Kitą ministrą pirmininką turėtų skirti ne JAV prezidentas ar 100 000 nereprezentatyvių konservatorių partijos narių, o britai visuotiniuose rinkimuose“.

Didžiosios Britanijos ministrė pirmininkė Th. May praėjusią savaitę paskelbė, kas birželio 7 dieną atsistatydins iš konservatorių pirmininkės pareigų. Iki šiol 12 parlamentarų paskelbė sieksiantys partijos lyderio pozicijos.

D. Trumpas premjerės Th. May partietį B. Johnsoną gyrė jau per pastarąjį savo apsilankymą Didžiojoje Britanijoje 2018-ųjų liepą ir netrukus po jo atsistatydinimo iš užsienio reikalų sekretoriaus pareigų pareiškė, kad B. Johnsonas turi gebėjimų tapti vyriausybės vadovu.

D. Trumpą pirmadienį Londone pradžioje priims karalienė Elžbieta, o vėliau ir Th. May. Šalyje laukiama didelių protestų prieš JAV prezidentą. J. Corbynas atmetė kvietimą dalyvauti valstybiniame bankete su D. Trumpu.