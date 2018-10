Laiške, kurį inicijavo Bobas Geldofas ir parėmė dešimtys pop, roko ir klasikinės muzikos sunkiasvorių, Th. May raginama pergalvoti „Brexit“ kursą. „Mes greitai padarysime labai rimtą klaidą, kuri atsilieps mūsų didžiulei industrijai ir daugybei dar neatrastų genijų, gyvenančių šioje mažoje saloje“, – teigiama laikraštyje „The Observer“ publikuotame laiške. „Mes nusprendėme užsirakinti savo pačių sukurtame kultūriniame kalėjime! Tai yra visiška priešingybė sienas griaunantiems, išankstinius nusistatymus neigiantiems ir idėjas generuojantiems idealams, kurie yra šiuolaikinės muzikos esmė“, – tęsia muzikantai. Susiję straipsniai: Vokietija paragino Rusiją nutraukti kibernetines atakas Theresos May laukia „tiesos akimirka“ Th. May ne kartą sakė, kad Europos Sąjungos laisvo judėjimo taisyklės, leidžiančios piliečiams laisvai dirbti ir gyventi visose Bendrijos valstybėse narėse, Jungtinei Karalystei po „Brexit“ nebegalios. Atvirame laiške, kurį taip pat parėmė grupių „Blur“ ir „Pulp“ lyderiai Damonas Albarnas (Deimonas Olbarnas) ir Jarvisas Cockeris (Džarvisas Kokeris), dirigentas Simonas Rattle'as (Saimonas Retlas) bei ambientinės muzikos pionierius Brianas Eno (Brajanas Enas), tvirtinama, kad „Brexit“ kelia grėsmę britų dominavimui pasaulinėje muzikos industrijoje. Laiške pabrėžiama, kad žala bus padaryta viskam, pradedant turais, pardavimais, autorinių teisių apsaugos įstatymais ir baigiant honorarais. Muzikantai tvirtina, kad užuot pasitraukusi iš ES, Jungtinė Karalystė turėtų likti joje ir vadovauti organizacijos reformoms. „Visa tai yra rimta beprotybė. Mes privalome atsiimti savo ateitį“, – priduriama laiške. Savo ruožtu B. Geldofas „The Observer“ teigė, kad jis norėtų, jog būtų surengtas antras referendumas dėl pasilikimo ES. „Aš tikrai noriu demokratinio žmonių balsavimo, kad neleistume šitam „Brexit“ dalykui sugadinti mūsų ateities“, – sako B. Geldofas.

