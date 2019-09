Po mažiau nei keturių mėnesių Jungtinę Karalystę aplankys iš arkties atkeliavusio stingdančio šalčio sūkurys, kartu su savimi atsinešantis gerokai žemiau nulio nukiritusią oro temperatūrą ir sniegą, galintį tęstis kelias savaites, skelbia mokslininkai.

University College London klimato ekspertai išanalizavo dabartines jūros temperatūras ir virš šiaurės Atlanto vyraujančias sąlygas bei išpranašavo, kad šią žiemą šalyje vyraus ekstremalūs orai.

Profesoriaus Marko Saunderso vadovaujama komanda „The Sunday Times“ sakė: „2020 metų sausio-vasario mėnesiais centrinėje Anglijoje temperatūra bus žemiausia nuo 2013 metų. Šie mėnesiai taip pat bus septinti pagal šaltumą per pastaruosius 30 metų. Be to, yra net 57 proc. tikimybė kad sausio-vasario mėnesiais centrinėje Anglijoje bus šalčiau nei pernai.“

Pernai „pabaisa iš rytų“ žemiausią oro temperatūrą buvo atnešusi į Škotiją, Cairngorms, kur termometro stulpeliai rodė -14 laipsnių Celsijaus.

Daugiausia sniego iškrito Gloucestershire – 60 cm, o ledinis vėjas kai kur buvo pasiekęs net 70 mph greitį.

Toks Anglijai atšiaurus oras pernai pražudė net 16 žmonių, kurių viena – septynmetė mergaitė.