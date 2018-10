Straipsnyje populiariame bulvariniame laikraštyje „The Sun“ Th. May įrodinėjo, kad jos strategija dėl Didžiosios Britanijos išvedimo iš ES yra „ne apie ją“, o pagrįsta „nacionaliniu interesu“. Tačiau įvairių stovyklų opozicija suintensyvėjo po praėjusios savaitės viršūnių susitikimo Briuselyje, kai nebuvo padaryta jokios pažangos ir sustiprėjo nuogąstavimai, kad Britanija gali smarkiai nukentėdama kovo mėnesį tiesiog „iškristi“ iš bloko be susitarimo. Savaitgalį itin suūžė kalbos apie iššūkį Th. May lyderystei jos pačios Konservatorių partijoje. Vienas laikraštis citavo neįvardytą parlamentarą, sakiusį, kad ministrė pirmininkė žengia į „mirtiną zoną“. „Brexit“ derybos yra ne apie mane ar mano asmeninį likimą. Jos yra apie nacionalinį interesą ir tai reiškia teisingą, o ne lengvą rinkimąsi“, – rašė Th. May. Jokio kompromiso dėl Airijos Vėliau pirmadienį Th. May pateiks Bendruomenių Rūmams atnaujintą informaciją apie padėtį „Brexit“ derybose ir pasakys parlamentarams, kad jau sutarta dėl „95 procentų“ vadinamojo skyrybų susitarimo. Tačiau Briuselis ir Londonas vis dar nesutaria, kaip išlaikyti atvirą sausumos sieną tarp britų Šiaurės Airijos ir ES narės Airijos, o Th. May pabrėžė, kad dėl to į kompromisus nesileis. „Labai aiškiai sakiau, kad tai turi būti pasiekta nekuriant jokios sienos tarp Šiaurės Airijos ir likusios JK dalies“, – minėtame straipsnyje rašė ji. Pasak jos, tokia siena „pakirstų mūsų brangią Sąjungą ir sukeltų pavojų sunkiai iškovotai taikai“ Šiaurės Airijoje, kur tris dešimtmečius trukęs smurtas nusinešė 3,5 tūkst. gyvybių. ES nori, kad Šiaurės Airija toliau taikytų jos muitų taisykles, kol bus galima sudaryti platesnį prekybos susitarimą, panaikinantį būtinybę atlikti patikrinimus prie sienos. Londonas tai atmeta ir siūlo sprendimą visos JK mastu, bet tvirtina, kad tai gali būti tik laikina. ES sako negalinti su tuo sutikti. Euroskeptiški britų konservatoriai nuogąstauja, kad šis ginčas gali priversti Britaniją po „Brexit“ likti niekada nesibaigiančioje muitų sąjungoje su ES, kuri neleistų vykdyti savarankiškos prekybos politikos. Praėjusią savaitę Briuselyje svarstytas planas pratęsti pereinamąjį laikotarpį po „Brexit“, kad būtų daugiau laiko šiam klausimui išspręsti, tik pakurstė tokius nuogąstavimus. Th. May savaitgalį surengė dvi telekonferencijas su savo vyriausybės ministrais, bandydama išsklaidyti jų susirūpinimą. Tačiau artėjant „Brexit“ susitarimui, didėja spaudimas jos kritikams veikti arba liautis skųstis. Konservatorių maištas Šiaurės Airijos Demokratinė junionistų partija (DUP), Th. May sąjungininkė, jau padidino statymą pagrasinusi kitą savaitę balsuoti prieš biudžetą, jei pagal susitarimą provincija įgys kokį nors ypatingą statusą. Iki 41 euroskeptiško konservatorių parlamentaro šią savaitę taip pat galėtų paremti bandymą į įstatymą įrašyti pažadą dėl Šiaurės Airijos, sakė jų grupė „StandUp4Brexit“. Pagal įstatymo pataisą būtų neįmanoma nustatyti „jokių prekybos ar reguliavimo barjerų“ tarp Šiaurės Airijos ir likusios Jungtinės Karalystės dalies be provincijos asamblėjos sutikimo. Asamblėja nėra posėdžiavusi nuo 2017-ųjų sausio, o DUP tikriausiai galėtų blokuoti tokio pobūdžio pritarimą. Spaudimą didina ir tie, kas iki šiol taip ir nesusitaikė su „Brexit“. Beveik 700 tūkst. „Brexit“ priešininkų šeštadienį išėjo į Londono gatves protestuoti, paskelbė organizatoriai. Tai būtų didžiausia demonstracija nuo 2003 metų, kai 750 tūkst. žmonių protestavo prieš Irako karą.

