Britų ministras – apie situaciją Kabule: gresia neišvengiama ataka

Ministras „Sky News“ sakė, jog „liūdna realybė“ ta, jog žvalgyba daugiau nei įsitikinusi, kad „oro uoste ar pabėgėlių centruose gali būti įvykdytas išpuolis“.

Paklaustas, ar ataka gali įvykti per ateinančias kelias valandas, jis atsakė: „Taip“.

Gynybos ministras davė aiškiai suprasti, kad evakuacijos programa jau baigiasi, tačiau nepatikslino, kada pakils paskutinis lėktuvas.

Jis pridūrė, kad Jungtinės Karalystės valdžia „daro viską, kas jos galioje, kad tie, kam dar nepavyko išvykti, būtų saugūs“.

„Per pastarąją savaitę pranešimai darėsi vis įtikinamesni. Jie yra apie realią ir didelę grėsmę gyvybei“, – radijui „Times Radio“ sakė J. Heappey.

„Tai labai rimta grėsmė, labai reali“, – pabrėžė jis.

Vėlai trečiadienį JK įspėjo savo piliečius nebūti Kabulo oro uosto rajone, kur susirinkusios didelės minios, norinčios išvykti iš Afganistano Talibanui sugrįžus į valdžią.

„Nevykite į Kabulo Hamido Karzai tarptautinį oro uostą, – savo interneto svetainėje paskelbė Užsienio reikalų ministerija. – Yra iškilusi didelė teroristinės atakos grėsmė.“

„Jei esate oro uosto rajone, pasitraukite į saugią vietą ir laukite tolesnių rekomendacijų, – sakoma pranešime. – Jei galite saugiai išvykti iš Afganistano kitais būdais, turėtumėte nedelsdami tai padaryti.“

Delfi primena, kad dėl grėsmių įspėjo ir Jungtinės Valstijos. JAV paragino prie Kabulo oro uosto laukiančius žmones dėl „saugumo rizikos“ palikti teritoriją.

Prie trijų oro uosto vartų susirinkusi minia turi „dabar nedelsiant pasitraukti“, sakoma trečiadienio vakarą JAV valstybės departamento paskelbtame pranešime.

Ir Australija bei Didžioji Britanija dėl teroristinių išpuolių pavojaus paragino žmones vengti teritorijos aplink Hamido Karsajaus oro uostą.

„Jei esate prie oro uosto, pasitraukite į saugią vietą ir laukite tolesnių nurodymų“, – britų Užsienio reikalų ministerija savo tinklapyje ragino Afganistane dar likusius savo piliečius.

„Teroristinių atakų pavojus didelis“, – teigiama čia.

Kabulo oro uosto prieigose jau kurį laiką susirinkę tūkstančiai žmonių, kurie talibams perėmus valdžią tikisi gauti vietą evakuaciniame lėktuve. Minioje mažiausiai aštuoni žmonės jau mirė. Daugelis baiminasi Talibano keršto už bendradarbiavimą su užsienio saugumo pajėgomis ar organizacijomis.

Devastating scenes at Kabul airport. Knee deep in sewage, waving their papers, begging to be let in. @ABC #Kabul #Taliban #Afghanistancrisis pic.twitter.com/BZccCe1vu8