Metinėje partijos konferencijoje Liverpulyje šešėlinis finansų ministras Johnas McDonellas išdėstė planus renacionalizuoti vandentiekį, geležinkelius, elektros ir pašto paslaugas. „Žmonėms nusibodo būti apgaudinėjamiems privatizacijos“, – delegatams sakė J. McDonellas, už šį pasisakymą sulaukęs audringų plojimų. „Viešoji nuosavybė įrodinėjo savo populiarumą vienoje nuomonės apklausoje po kitos“, – pridūrė jis. Šešėlinis finansų ministras taip pat pristatė planą, pagal kurį daugiau nei 250 darbuotojų samdančios Jungtinės Karalystės bendrovės turėtų suteikti iki 10 proc. savo turto specialiam fondui, iš kurio vėliau būtų mokami dividendai darbininkams, be to, leiboristai siūlo darbuotojams suteikti svaresnį žodį formuojant įmonių strategijas. Pagal pirmadienį leiboristų paskelbtą schemą, dividendai būtų apribojami iki 500 svarų vienam darbuotojui, o visos papildomos pajamos eitų į nacionalinį viešųjų paslaugų ir socialinės rūpybos fondą. „Darbuotojai, kurie kuria įmonės turtą, turėtų gauti dalį jos nuosavybės ir, taip, pinigų, kuriuos uždirba“, – mano J. McDonellas. „Tikra pramoninė demokratija ateina į šią šalį“, – pareiškė jis. Tačiau valdantieji konservatoriai teigia, kad opozicijos pasiūlymas yra „dar vienas mokesčių kėlimas“ verslui, kuris galimai sulaikytų bendroves nuo darbuotojų samdymo. Tuo tarpu Britų pramonės konfederacija (CBI) perspėja, kad tokios priemonės gali sumažinti investicijas. „Diktatas dėl darbininkų nuosavybės tik dar labiau paskatins investuotojus susipakuoti daiktus bei pakenks tiems, kurie gyvena vargingiausiai“, – sako CBI generalinė direktorė Carolyn Fairbairn. „Jei kris investicijos, taip pat kris ir produktyvumas, ir darbo užmokestis“, – pabrėžė ji.

